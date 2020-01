$!Infectólogos aseguran nueva cepa de coronavirus no representa una emergencia a nivel global

La Sociedad Dominicana de Infectología asegura que la nueva cepa de coronavirus no representa una emergencia a nivel global, sino para China y que hay otros tipos de coronavirus ya descritos con anterioridad.

La presidenta de la sociedad, Rita Rojas Fermín, explica, a través de un comunicado de prensa que, aunque no existe un tratamiento específico para la enfermedad, eso no quiere decir que todas las personas afectadas tendrán un desenlace fatal.