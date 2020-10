Judegu, una luz de esperanza para los envejecidos de Gualey

“Yo me siento tan agradecida de Dios. Cuando llovía era una mortificación para mí porque mi cama se mojaba y la de mi hijo también, pero gracias a la fundación ya no pasó por esa situación”, narra con emoción Ruth María, una envejeciente de Gualey que como muchos otros ha sentido que la sociedad la dejó de lado.

De igual forma, desde la fundación realizan algunas reparaciones de viviendas y llevan a los adultos mayores a pasear.

“Los llevamos de paseo a caminar para que ellos se sientan importantes y vean que también pueden”, indicó la directora de la fundación.

Fue en una de esas búsquedas de hogares para reparar que Ruth María tuvo la oportunidad de tener un techo digno para su hogar.

“Una tarde estaban preguntando en la fundación cuáles no tenían zinc y yo levanté mi mano y me sorprendieron con el zinc y la cobija y hasta ahora me siento feliz y contenta porque ya no estoy sufriendo ese daño”, aseguró sonriendo.

Por otro lado, Susana Moreno, a sus 79 años y al lado de su esposo mudo, cuenta con regocijo que desde la fundación la tratan bien y les ofrecen sus medicinas. A ella también la ayudaron con las reparaciones de su vivienda.