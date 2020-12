$!La curva del COVID empieza a elevarse

La merma en los casos, llevó incluso a que el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, afirmara en varias ocasiones (el 15 de septiembre, por ejemplo) que, si no lograban cumplir la meta de realizar 7,000 muestras diarias prometidas durante el anuncio del Plan Estratégico para contener la expansión del coronavirus, se debía a que la demanda de pacientes había bajado, pero que estaban en capacidad de realizarlas.

Volver a saturarse los hospitales

“Los casos de internamientos y de intensivos han estado aumentando, tenemos un 18 % en positividad, por lo que la situación sigue siendo preocupante”, comenta Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD).

Para el galeno, la situación puede salirse de control en los próximos días con las festividades por Navidad y Año Nuevo, por lo que entiende que el Gobierno debe ser más estricto en los protocolos y llamar a todos los sectores para analizar la situación actual y la por venir, para evitar una nueva saturación del sistema sanitario.

“Mucha gente no está respetando el uso de mascarillas, hay muchas reuniones sociales y festivas, entonces, hay que aplicar el protocolo existente. Estas fechas (navideñas) son un caldo de cultivo para el virus, porque la gente lo que quiere es actividades festivas y una gran cantidad está cansada el encierro”, dice.

“Lamentablemente, lo que las autoridades de salud mandamos es que los protocolos tienen que seguir porque es necesario, no porque nos guste, sino porque no hay otra alternativa”, insiste Ariel Suero, que advierte que la situación puede salirse de las manos a las autoridades de salud y “aumentar los casos y saturarse los hospitales y las UCI, si no se arrecian las medidas”.