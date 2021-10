$!La discapacidad no limita a jóvenes

A sus 32 años, Nicole García se siente productiva y llena de vida.



Sus ojos irradian un brillo especial y por debajo de la mascarilla que lleva puesta se nota que está sonriendo.



Nicole nació con distrofia muscular y la falta de su mano izquierda no han sido impedimentos para que ella pueda desenvolverse profesionalmente.



Utilizando su silla de ruedas, se traslada a la escuela Vitalina Mordán de Cruz, ubicada en el sector La Caleta de Boca Chica, donde se desempeña como secretaria desde hace cuatro años.



“Las personas me dicen que lo que más admiran de mí es mi actitud positiva. Nunca sentí que no sería capaz de lograr lo que me propusiera. Tengo mi trabajo, tengo pareja y algún día espero formar mi propia familia”, afirmó llena de ilusión.



García se autodenomina como alegre y risueña. Valora la importancia de las empresas que incluyen dentro de sus nóminas a personas con discapacidad, ya que conoce a muchos otros que no han corrido con su misma suerte y no han encontrado espacios de inclusión laboral.



No descarta la posibilidad de incursionar en la locución, una pasión que lleva oculta, aunque confiesa que algunas personas ya le han asegurado que cuenta con una buena voz.