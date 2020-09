La prevención, el primer escalón para manejar las enfermedades de la sangre

Pérez, quien es economista e investigador senior de la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano (OPD), indicó que el país no cuenta con estadísticas sobre la cantidad de personas que padecen cáncer en el país, pero debido a la gran cantidad de personas que acuden a la fundación, estima que la cifra es alta.

Según la Sociedad Americana de Cáncer, la LMA es una enfermedad que afecta a personas de edad avanzada, y es poco común en personas menores de 45 años. Al momento del diagnóstico de LMA, la edad promedio de las personas es de 67 años.

Fertilidad en los pacientes con leucemia

Alguna de las cuestionantes de los pacientes de cáncer es el tema de la fertilidad, en ese sentido Pérez habla desde su propia experiencia, pues en cinco años de matrimonio su pareja no ha podido concebir.

“Dentro de algunos de los protocolos de quimioterapia que yo recibí, uno de sus medicamento causó esterilidad en mí. Tengo cinco años casado y todavía no he podido concebir; sin embargo, las nuevas terapias, además de dar más esperanza a estos pacientes, tienen la característica de que van directamente a la enfermedad y no atacan otras células”, explicó.

Pérez señalo que en la mayoría de los casos, las quimioterapias son muy invasivas, es decir, que además de atacar la enfermedad, interactúan con otras células como las reproductivas, pero que gracias a los avances médicos esto ya no es así.

Tratamiento

Con relación a los tratamientos, Pérez indicó que eso dependerá de cada paciente, pero básicamente van desde la quimioterapia hasta la terapia biológica.

De acuerdo a la Sociedad Americana contra el Cáncer, la quimioterapia es el tratamiento principal para la mayoría de los tipos de AML, algunas veces junto con un medicamento de terapia dirigida.

La sociedad indica que a este tratamiento le puede seguir un trasplante de células madre. Se pueden usar otros medicamentos (además de los medicamentos de quimioterapia convencionales) para tratar a personas con leucemia promielocítica aguda (APL).

Aclaran que la cirugía y la radioterapia no son tratamientos principales para la AML, pero pueden utilizarse en circunstancias especiales.