$!La República Dominicana invertirá 510 millones de pesos diarios en educación en el 2020

Con relación al estudio, dijo que los resultados demuestran que los estudiantes no encuentran sentido a lo que se le está enseñando, debilidad que entiende se le debe buscar alternativas y una de ella es revisar los contenidos del currículo y el uso de las herramientas tecnológicas.

Asimismo, el país sigue presentando deficiencia en la tasa cobertura de la educación inicial y secundaria (37% y 64%), así como en los niveles de repitencia y de abandono de los estudios. No obstante, la educación primaria ( de 6 a 11 años) exhibe niveles altos de cobertura de 95%.

El estudio

De su lado, el secretario general de Reduca, Manuel Álvarez Trongé, dijo que “Aprender es más” significa que aprender es más que sólo inscribirse en la escuela, y que los gobiernos no hacen plenamente su parte si se conforma con presentar año con año mejoras leves de “cobertura”, un promedio que enmascara el drama de la exclusión de poblaciones históricamente marginadas del acceso, pero además también resulta inadecuado para captar la magnitud del reto que es lograr trayectorias completas.

En ese orden, sostuvo que la prioridad de la educación muchas veces está en las leyes de los países, pero no se cumple y priorizar tiene que ver con el financiamiento, la eficiencia del gasto, la inversión y otros aspectos que hace inclusive lo social, salarios de los docentes, la preparación y a las exigencias.

La prioridad en América Latina está muy manifiesta, pues tiene alrededor de 200 millones de pobres, lo que implica una enorme desigualdad.

“Entonces si consideramos la educación como un salvavidas para los que están debajo de la línea de pobreza, debemos hacer el puente de mejorar los aprendizajes para que la educación se convierta en la locomotora del desarrollo”, comentó.

“Latinoamérica se quedará sin muchas posibilidades no sólo de ser más rica, sino sobre todo de ser más democrática, más segura y más justa si no nos comprometemos con el derecho a aprender. Ya no alcanza con que los países se plieguen sobre sí mismos, y que sea la ideología, el continuismo o la improvisación lo que determine la marcha educativa de la nación”, expresó con relación a los resultados de la investigación.