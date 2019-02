$!La Sisalril promueve diálogo con las ARS con relación a sentencia del Tribunal Constitucional

A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional NoTC/0573/18, de fecha 10 de diciembre 2018, recientemente publicada, el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Pedro Luis Castellanos, realiza consultas informativas y promueve diálogo con distintos sectores para mantener la prudencia y a la voluntad de trabajar juntos, entre todos los interesados, beneficiarios y afectados, para que los procesos de ajuste en el sistema no conlleven a situaciones críticas.

“El propósito básico y razón de ser del Seguro Familiar de Salud (SFS) es la protección de los afiliados y ese debe ser el eje principal de los esfuerzos de diálogo y consenso”, consideró Castellanos.

Dijo que es un tema de gran trascendencia que tiene implicaciones para un alto número de ciudadanos y para la mayoría de las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) y de los Prestadores de Servicios de Salud (PSS). De acuerdo con resultados preliminares del estudio que realiza la Sisalril, para fines del 2018, de los 4,153,987 personas estaban afiliadas en el Régimen Contributivo 1,402,929 (33.77%) pertenecen a núcleos familiares en los cuales al menos uno de los cotizantes trabaja en el sector público. Aun cuando cerca del 60% de estas personas están afiliadas a la ARS SENASA y las de autogestión, al menos 600,000 personas se encuentran en ARS privadas, pero muestran la trascendencia del asunto para los afiliados y para las diferentes ARS habilitadas, sean estas pública, de autogestión o privadas.

“En coherencia con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia No. 61, de fecha 15 de febrero 2012 y la del Tribunal Constitucional No. TC/0435/15 de fecha 30 de octubre 2015, parece concluido el accionar en el terreno judicial, acerca de la constitucionalidad del artículo 31 de la Ley 8701, sobre las Resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Social No. CNSS 151-05 del 11 de enero 2007 y No. 155-06 del 22 de febrero 2007, así como sobre las Resoluciones Administrativa de la Sisalril No. 112-07 de fecha 11 de abril 2007 y la No. 189-12 de fecha 05 de octubre 2012. Ahora corresponde a los órganos del Sistema Dominicano de Seguridad Social definir cómo proceder, considerando los derechos de los afiliados, la sostenibilidad del sistema y la necesaria armonía entre los principales actores”, dijo Castellanos.

Asegura que el SFS ha alcanzado suficiente desarrollo y madurez para continuar avanzando, cumpliendo el marco legal y reglamentario, y lograr cada día mejores coberturas para los afiliados, menor gasto familiar y mejores resultados en la salud.

En el proceso de consultas, la Sisalril incluye las ARS pública, privadas y de autogestión, a fin de hacerles conocer la situación y sus implicaciones y de procurar un clima de armonía que facilite las decisiones que corresponda, a nivel del Consejo Nacional de Seguridad Social. Estos diálogos buscan que todas las ARS tengan la información oficial y precisa sobre las decisiones judiciales y sobre sus implicaciones, y contribuyan a la búsqueda, mediante el diálogo de todos, a la mejor superación de las dificultades.

La primera de estas reuniones informativas y de consulta fue realizada con Senasa, y posteriormente con la ARS SEMMA y la ARS CMD, ambas la semana pasada.

A partir de este lunes realizará reuniones similares con las ARS privadas agrupadas en la ADARS y en ADIMARS. Posteriormente promoverán encuentros con el sector empleador, con el sector sindical y con sectores gremiales profesionales.

“Es nuestro interés”, señaló el Superintendente, “contribuir a que el diálogo y la búsqueda de consensos entre todos los sectores representados en el Consejo Nacional de Seguridad Social. Los equilibrios y balances entre los diferentes actores, resultan indispensables para evitar innecesarios conflictos entre intereses particulares que puedan afectar el desarrollo armónico de la protección social del derecho a la salud de los afiliados y la ciudadanía en general”, dijo el superintendente de la Sisalril.

“El sistema lo hemos construido entre todos y todos debemos participar en superar las dificultades inherentes a su propio desarrollo. El diálogo constituye herramientas que siempre han sido beneficiosas para continuar su desarrollo y superar los escollos y la ciudadanía debe tener confianza en que todos los actores clave del Seguro Familiar de Salud actuaremos con madurez, preservando el buen funcionamiento del sistema y sin afectar las coberturas y los servicios a los afiliados”.