Labio leporino: muchos casos pero limitado acceso al sistema de salud

Un bebé puede tener una o ambas de las citadas deformaciones, que les causan problemas para comer, respirar y hablar, y complicaciones auditivas y dentales. Algunos pueden morir por asfixia si no son alimentados correctamente. Entre 1998 y 2012 fallecieron en el país 19 recién nacidos que tenían hendidura de labio y/o paladar, y otras complicaciones de salud.

La hendidura de labio o labio leporino se da cuando el tejido que forma el paladar y el labio superior no se unen antes del nacimiento. Se produce una abertura en el labio superior que puede ser pequeña o ir más grande desde el labio hasta la nariz. La hendidura de paladar ocurre cuando el tejido que forma el paladar tampoco se une correctamente. En algunos pacientes y sus familias pueden generar complejos que les impiden insertarse plenamente a la sociedad.

En el país no se registran directamente los nacimientos de niños con hendidura de labio y paladar. Pero el doctor Luis Díaz, quien es miembro del Colegio Médico Dominicano y tiene más de 20 años tratando pacientes, toma como referencia naciones con una condición socioeconómica y ambiental similar a la de la República Dominicana, para estimar que cada año nacen 275 niños aproximadamente con estas deformaciones.

“Y aun cuando estos procedimientos tienen una justificación muy especial, su incorporación no ha sido posible dado los retrasos que ha tenido el Catálogo para su actualización, así como por la identificación y aceptación de nuevos mecanismos de contratación entre ARS y Prestador”, agrega la Sisalril.

Los procedimientos requeridos para corregir la hendidura de labio y de paladar no se encuentran en el Catálogo de Prestaciones del Plan Básico del Seguro Familiar de Salud del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Por esto, las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) no los cubren.

La doctora e investigadora académica Guadalupe Silva lamenta que la hendidura de labio y paladar no esté reconocida en la República Dominicana como un problema de salud pública y por lo tanto no existan políticas dirigidas a la atención del paciente. “Si usted tiene cercanía a un caso con hendidura de labio y paladar va a saber que el niño fue operado en algún hospital donde hay un cirujano que está dispuesto a operar hendidura de labio y paladar -no todos los cirujanos operan estas deformaciones- o se acercan a ONG”, dice.

La doctora cuenta que, en un hospital público, donde hay cirujanos que operan estas anomalías, a un paciente le cobraron RD$12,000 solo por material gastable.

En la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, cuando reciben recién nacidos con hendidura de labio y/o paladar, los evalúan y descartan si existen otras anomalías. Orientan a los padres sobre cómo alimentarlos para evitar complicaciones; si se encuentran en condición estable, se les refiere al Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral.

“Las atenciones que reciben estos pacientes las valoro deficientes aún en nuestro país, ya que actualmente deben ser operados a nivel público o por fundaciones”, dice la doctora Paulino.

Una de esas fundaciones se llama Niños que Ríen, de la que el doctor Díaz es su coordinador quirúrgico. La entidad ha operado a cientos de pacientes con labio y paladar hendido en más de 20 años, asistiéndose de médicos dominicanos y extranjeros, de entidades internacionales y de las instalaciones del hospital Dr. Toribio Bencosme.

Cada año recibe nuevos casos en su sede en Moca, adonde también llegan pacientes que viajan kilómetros desde Barahona, Pedernales, Samaná, Dajabón, Montecristi, Puerto Plata y otras provincias distantes.

A la fundación han acudido pacientes adultos, como una señora de 60 años, quien a esa edad fue operada por primera vez. “Después de salir de la anestesia lo único que pedía era un espejo, y cuando esta señora se vio, se fueron a los gritos todo el mundo”, recuerda el doctor Díaz.

El médico critica que el Estado dominicano aún no cuente con un programa público para darle atención y respuesta al tratamiento multidisciplinario que requieren los pacientes, quienes precisan de terapias especiales, además de las cirugías. “Estos niños necesitan un tratamiento multidisciplinario desde antes de nacer hasta los 18 años”, indica.