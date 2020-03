$!Las acciones individuales, claves para evitar propagación del coronavirus

Las medidas individuales son fundamentales para evitar la propagación de coronavirus o COVID-19: higienizar las manos, guardar al menos un metro de distancia con personas enfermas, taparse la boca al estornudar o toser.

Hay otras medidas que recomiendan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) para que las personas se protejan como evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar, evitar el contacto cercano con personas enfermas, así como poner distancia con otras personas si COVID-19 se está extendiendo por la comunidad.

Si se está enfermo, lo mejor es quedarse en casa y no salir y solo hacerlo en caso de que sea para recibir asistencia médica. Otra recomendación es usar una mascarilla si está enfermo. Los CDC aclaran que se debe usar una máscara facial cuando esté cerca de otras personas (por ejemplo, compartiendo una habitación o vehículo) y antes de ingresar al consultorio de un proveedor de atención médica. Si no puede usar una máscara facial (por ejemplo, porque causa problemas para respirar), entonces debe hacer todo lo posible para cubrirse la tos y los estornudos, y las personas que lo atienden deben usar una máscara facial si entran en su habitación.

Si no está enfermo: no necesita usar una máscara facial a menos que esté cuidando a alguien que está enfermo (y no puede usar una máscara facial). Las máscaras faciales pueden ser escasas y deben guardarse para los cuidadores.