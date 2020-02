$!Las informaciones falsas que se han propagado sobre el coronavirus

1. “Se registran 10,000 casos de muerte por el coronavirus”.

2. “Existen evidencias de cura del Coronavirus”

3. “Sopa de murciélagos: origen del brote”

4. “Enfermera de Wuhan revela que son 5,000 muertos por coronavirus” ...

A través de Facebook, Twitter, YouTube y WhatsApp se compartieron diferentes versiones de un video de una “enfermera” en la provincia de Hubei, quien, según los subtítulos en inglés, labora en un hospital de Wuhan.

Existen diversas razones por las cuales no se considera una información real. La primera es que ella no se identifica y no dice ser ni enfermera ni doctora en el video. Además, el traje utilizado en el video no coincide con los usados por el personal médico en Hubei.

"Ella no suena como alguien con formación profesional médica", le dijo Muyi Xiao, nativo de Wuhan y editor de imágenes de la revista en línea ChinaFile a la BBC.

Ya no es posible ver videos de la provincia debido a un bloqueo por parte de las autoridades. No obstante, la BBC confirmó que la mujer hace una serie de afirmaciones sin fundamento y que es muy probable que ella solo esté dando sus impresiones sobre el brote.