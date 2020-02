Los pies manifiestan patologías cardíacas que pueden ser detectadas por los podiatras

En la mayoría de las salas de belleza puede observarse a una pedicurista maniobrar con los pies de sus clientes cada diez días y hasta semanalmente, tratando de corregir las uñas encarnadas, callosidades en las plantas de los pies y resequedad severa en los talones.

Si. Es el pan nuestro de cada día en esos espacios de estética corporal. Sin embargo, la mayoría de esos clientes desconoce que podría estar padeciendo de una patología que, si no es tratada a tiempo y de manera adecuada, podría comprometer su vida.

Y es que los pies son partes fundamentales para el buen desempeño motor de un individuo en la sociedad, empero, casi siempre suelen ser los órganos más descuidados en términos clínicos.

El doctor Iván Silva, médico especialista en podiatría, advierte que muchas veces las personas están padeciendo de patologías cardíacas, arteriales, circulatorias y hasta de diabetes, cuyas manifestaciones las dan los pies, pero que ignoran por no considerar una consulta con un podiatra.

Comenta que una de las patologías más visibles es la onicomicosis, que no es más que una infección severa en las uñas que llega a deformarlas y hasta comprometer el hueso.

“En los pies se manifiestan montones de patologías, inclusive que tienen que ver con el corazón, la circulación arterial y venosa e infecciones, y que nosotros los podiatras hacemos el diagnóstico, lo que nos lleva a tener una gran responsabilidad con el paciente”, precisa.

El doctor Silva sostiene que alrededor del 50 por ciento de los pacientes que recibe en sus consultas son diabéticos, debido a que esa esa es una enfermedad que tiene manifestaciones múltiples en las piernas y en los pies.

“El 25 por ciento de estos pacientes con diabetes en un momento de su vida va a tener una úlcera en los pies, y de esos problemas por lo regular nos encargamos nosotros”, indica, al tiempo que asegura que, en segundo lugar, siguen las consultas de pacientes con problemas circulatorios venosos y arteriales.

Y dice más: “En un paciente diabético hay que tomar mucha atención, ya que puede devenir en una úlcera y hasta en una amputación”.

Otros pacientes de cuidado, según el doctor Silva, son los que presentan problemas circulatorios, arteriales y venosos, debido a que son más propensos al desarrollo de úlceras en las piernas.

“Los pacientes con problemas inmunológicos son de cuidado, así como los reumatológicos, porque el hongo termina deformando y rompiendo la uña”.

El doctor Silva sostiene que esa afección incide mucho en la uña encarnada, a lo que sigue una infección bacteriana que pasa al grado de compleja.

“Yo he tenido pacientes con onicomicosis, uñas encarnadas, que llegan a consulta con infecciones dentro del hueso”, precisa.

Aconseja a la ciudadanía a tomar en consideración hacer una cita con el podiatra una o dos veces al año, tras indicar que los pies son esenciales para el buen funcionamiento de un individuo en su vida productiva y social.

Dice que la mayoría de las personas que va a consulta es porque ya tienen un problema, sobre todo el dolor constante en los pies.

“Son muy pocos los que van a consulta preventiva”, señaló.

El doctor Silva aconseja a la ciudadanía optar por la medicina preventiva, ya que suele ser más económica, tras precisar que cuando un paciente desarrolla una enfermedad, entonces viene un proceso de consultas constantes, medicamentos, seguimientos, entre otros protocolos médicos.

Otra afección común y que muchas veces no es tomaba con la debida atención es la deformación de los huesos, la que, al no ser tratada a tiempo, provoca que el paciente deba llevar calzados especiales. Cada persona tiene una manera particular de caminar, esto es como si fueran las huellas digitales.