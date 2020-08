$!Los positivos a COVID-19 se pasean en Tamayo sin protección y como si nada

Las autoridades municipales de Tamayo, en la provincia Bahoruco, demandaron un mayor apoyo de la Policía Nacional y el Ministerio de Salud Pública para hacer cumplir una serie de medidas restrictivas enfocadas en frenar un brote de coronavirus, que ya infectó a todo el personal administrativo del cabildo, obligando a su cierre.

Tamayo, con 208 casos positivos acumulados a la fecha, es el municipio más afectado por la pandemia del COVID-19 en esa provincia de la región sur del país, que al día de hoy registra 294 casos confirmados, aunque ninguno en las últimas 24 horas, según el reporte del Ministerio de Salud Pública.

Entre los casos positivos en Tamayo se cuenta el alcalde del municipio, Luis Milciades Montes de Oca, quien asegura que la situación de contagios es peor de lo que reflejan los registros oficiales.

Asegura que una gran cantidad de personas con síntomas no han podido realizarse las pruebas para confirmar la enfermedad, porque no hay pruebas suficientes. Lo peor, dice, a las personas que dan positivo no se les da seguimiento de parte de Salud Pública y, “lamentablemente, están todos al libre albedrío, caminando a lo público y sin mascarilla”.