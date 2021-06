$!Los vacunados entran en la base de datos, pero preocupa la tarjeta

Personal del Ministerio de Salud Pública asegura que, como los inoculados con las dosis anticovid están registrados en una base de datos nacional, esto impide vulnerar el plan de vacunación estatal. Sin embargo, como no todos los centros cuentan con equipos digitales para verificar al usuario en tiempo real, se genera desconfianza en el sistema.

Diario Libre conoció del caso de una persona que completó su esquema de vacunación con el preparado de Sinovac, pero logró recibir en un centro una dosis de la farmacéutica Pfizer, por entender que es una mejor vacuna contra el COVID-19.

“A mí no me ha llegado nadie (con un caso así)”, dijo ayer Dorianny Guzmán, supervisora de Salud Pública en el puesto de vacunación del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. “Ese tema lo tenemos muy claro, las personas no pueden ligar vacunas. Tú tienes que esperar mínimo un año para iniciar un nuevo esquema de vacunación, porque tu organismo tiene que estar preparado para luchar con esa vacuna” indicó.

En el puesto del Centro Olímpico hay un personal que registra de forma manual a los inoculados, pero también está otro equipado con escáneres que validan la cédula, pasaporte del usuario o el Número Único de Identidad de menores de edad. Al día, en el lugar reciben entre 1,000 y 2,000 personas.

Guzmán explicó que con los escáneres se puede verificar en el instante si alguien ha sido vacunado, cuándo, dónde, número de dosis y de cuál farmacéutica.

En el caso de que se le haya perdido la tarjeta de vacunación -algo recurrente en el punto de vacunación-, también permite que se le pueda reponer.

Pero el sistema de escáneres no funciona en todos los centros dispuestos para el plan Vacúnate RD.

El registro manual, en papel, es el método primario para archivar la jornada. Posteriormente, un personal digita esas listas para agregarlas a la base de datos nacional.