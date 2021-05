$!Macarrulla: “La ley de Seguridad Social que se hizo era la posible, no la mejor. Ahora toca reformarla”

—Dos años y medio preparando el plan de Gobierno... y entonces llegó la pandemia.

Obviamente vamos con un ligero retraso porque cuando llegamos había algo que no habíamos previsto. Pero hay un punto para lograr la sostenibilidad. Nosotros teníamos en proyecto bajarle entre 3 y 4 puntos a la informalidad, que es al menos del 53% o 54%. Y tenemos un programa para crear 600,000 empleos dentro del sector formal y eso, al cabo de cuatro años, iba a dar la oportunidad de reducir a un 50% la informalidad. Son cifras que no nos hacen sentir orgullosos pero por lo menos empezamos a cambiar la tendencia de la curva.

—¿Y eso se va a conseguir?

Ahora tenemos algo más ambicioso. Como impactó tanto la pandemia en el empleo, estamos proponiendo la creación de 1,000,000 de empleos (no todos en el sector formal porque eso es imposible), pero seguimos con planes de bajar varios puntos a la informalidad en los cuatro años de gobierno y eso lo vamos a hacer con las alianzas público-privadas entre otras cosas porque no es que el Estado va a dejar de invertir, ahora el Estado va crear empleos productivos y nosotros vamos a seguir creando oportunidades.

—El turismo es el motor, pero depende de lo que ocurra en los países emisores...

Depende de los países emisores y también depende del comportamiento de la pandemia pero con todo y eso en el sector turístico que fue el más impactado, vemos el optimismo que se ha generado. FITUR fue un éxito y ya antes de eso veíamos una tendencia para las reservaciones. Estamos sumamente optimistas aunque siempre hay que dejar un paréntesis para ver cómo evoluciona la pandemia. Inclusive, estamos teniendo reconocimiento internacional y estamos manejando las vacunas y un nivel de mortalidad que prácticamente ha sido nada en comparación con otros países. Todo eso nos va ayudar.

—Usted encabeza el gabinete de Movilidad. ¿Planes concretos?

Arrancó el plan de movilidad, con el corredor experimental de la Núñez de Cáceres y ahora vienen el de la Avda. Churchill y de la Charles de Gaulle y el de la Avenida Ecológica y más.

—¿Qué lesmotivó a nombrar a un sindicalista del transporte al frente de INTRANT?

Él era un empleado de Conatra y era un técnico muy conocedor del sistema local, que tiene todas sus deficiencias pero él lo conocía a fondo. Es importante porque yo creo que gran parte de los problemas en el tema del transporte es que se quería buscar una solución excluyendo a los protagonistas del sistema. Eso y la corrupción fue lo que impidió que se avanzara. Ahora contamos con la ayuda del director, que es un técnico que viene del sector sindical y un programa que diseñó el gobierno anterior con el BID, pero que no tuvo músculo para ejecutarlo o tenía compromisos... que no lo permitieron. Compromisos que no tenemos. Mi amigo Hubieres, (me llevo bien con él) “tenía un grupo de personas con fusil” y dijo ciertas cosas a su estilo. Pero tengo muy buena relación con él y sé que con él vamos a lograr muchas cosas. Nosotros hemos logrado que sean conscientes de que el modelo actual no es posible y es inviable porque no es sostenible. Pero el tema de movilidad es mucho más: vienen proyectos de un monorriel, proyectos de metro y teleférico. Hay que hacer cada vez más masivo el transporte.

—La clave es que dejemos el carro en casa.

Correcto. Para que llegue a una estación y luego tome el metro. Ya estamos haciendo el teleférico de Los Alcarrizos que es un proyecto del gobierno anterior y lo iniciamos con el contratista del gobierno anterior. Hemos dado continuidad a todo lo que entendemos que realmente conviene y que coincide con nuestro proyecto de gobierno.

—El gobierno anterior dejó algunas cosas que les ha permitido manejar la pandemia mejor.

Así es. Ahora, específicamente en ese proceso hicimos transformaciones importantes dentro del plan de gobierno que como estaba estipulado por el gobierno anterior nos demostró que no funcionaba. Nosotros creamos un gabinete de salud, por ejemplo, y lo integramos en torno a la vicepresidencia por muchísimas razones. Primero colocar a la vicepresidente de la República a dirigir eso es importantísimo, estábamos priorizando la principal amenaza de la sociedad, que era la pandemia. Esa sinergia dentro de los diferentes gabinetes hace más productivo el esfuerzo. Ahí mejoramos mucho con relación al esquema que tenía el gobierno anterior. Obviamente yo no los critico a ellos porque los sorprendió la pandemia Ya nosotros sabíamos que la pandemia existía. Eso permitia también, un análisis de las deficiencias del esquema. Hay que verlo todo dentro de su contexto.

—Conatra en el Intrant, el Colegio de Periodistas y la Marcha Verde en RadioTelevisión Dominicana... ¿”Ten a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca”?

No, es que no son nuestros enemigos. Yo creo que todo el que quiere o tiene que aportar en algo a esta sociedad, tiene que tener un espacio y creo que esto lo tenían también los anteriores. Recuerde que en la presidencia había mucha gente de la sociedad civil. Pero nosotros no excluimos a nadie. Fíjese que yo le he hablado más de los proyectos que tuvo la gestión anterior que de los nuestros, porque los nuestros se están decidiendo. Aunque los resultados se están viendo, yo no tengo por qué dejar de reconocer que en algunos sectores dejaron muchos aportes.

Hay otros que no, por ejemplo en el sector eléctrico no puedo sacar nada bueno. Inclusive, al ministro Montalvo, con el que tuve una relación durante la transición muy armoniosa, fluida, le pedí que me dejara mantener a algunos de sus funcionarios. Y el que quiso, porque no todos quisieron, se quedó. Tenemos personal que se quedó de la gestión pasada. Yo no soy una persona cerrada en ese sentido.