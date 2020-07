$!Madre solicita visa humanitaria para visitar a su hijo enfermo en EEUU

Una madre desesperada solicita a la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana que le otorgue una visa humanitaria, para visitar a su hijo enfermo que se encuentra ingresado en un hospital de Nueva York.

Mabel Candelario dijo que Leo Antonio Paradis Candelario padece de lupus y tiene tres tumores en la cabeza.

La mujer, quien reside en Puerto Plata, narró en conversación vía telefónica con la periodista Addis Burgos, a través del espacio ‘Tú Opinión‘ que se transmite por CDN canal 37, que el hombre de 37 años está siendo operado este jueves, cuyo procedimiento tendrá una duración de 10 horas.

“Le hago un llamado a las personas correspondientes aquí, que por favor se pongan la mano en el corazón. Yo no quiero quedarme en Estados Unidos, lo único que quiero es ver a mi hijo y regresar a mi país”, expresó la mujer en medio del llanto.

Candelario relató que tuvo residencia estadounidense, pero retornó a República Dominicana en 1998, porque su madre y su abuela murieron de cáncer. Agregó que para esa fecha hubo un huracán y sus documentos se perdieron y debido a la tristeza por la pérdida de sus dos seres queridos, no se interesó en tramitarlos nuevamente, indicando que se desinteresó por viajar en aquel momento.

“Fue un grave error que hoy me pesa, porque pensé que no iba a volver a Estados Unidos y mira lo que pasa mi hijo con esta enfermedad. Las personas que me puedan ayudar que se pongan en mi lugar si son padres y madres. Es un momento difícil lo que estoy viviendo”, precisó.