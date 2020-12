$!Más de 70 mil personas viven con VIH en República Dominicana

Narra que en los primeros años no fue fácil para ella vivir con esta enfermedad. Por un lado, se encontró con el rechazo y desconocimiento de muchas personas hacia ella; por el otro fue privada de atención medica en los centros de salud y no le fue posible conseguir empleo.

“Cuando el VHI llegó a mi vida, me marcó de una manera profunda, porque era muy joven, quería estudiar medicina y no pude hacer nada, nadie me dio trabajo. Eso le cambia la vida a cualquiera”, explicó.

Cuenta que en momento decidió irse en yola a Puerto Rico para morir lejos de su familia y bajo esa situación le dio neumonía y su mamá tuvo que atenderla en su casa, debido a que no la admitían en el hospital.

En ese momento, quizás por el mismo desconocimiento, el esposo de su madre la instó a no dormir con Bretón porque se podía contagiar. Tras este episodio, su madre dejó a su esposo pues para ella lo más importante era su hija.

Acciones como estas le dieron más fuerza para seguir hacia delante, instituir una ONG y visitar 13 países para capacitarse con el apoyo de varias instituciones nacionales e internacionales en temas relacionados con esta enfermedad, para de esta forma brindar ayuda y orientación a las mujeres con VIH y a sus familiares.

“Yo me estoy preparando, no me he quedado sentada”. En la actualidad Ingrid está a punto de culminar su carrera de psicología clínica.

Sin embargo, entiende que las personas con esta enfermedad deben enfrentar grandes retos, sobre todo a los económicos al no conseguir un empleo digno, pues viven marginados bajo el estigma del VIH.

VIH y COVID-19

Con relación al impacto del COVID-19 en las personas que viven con VIH, la directora de Onusida en el país, Bethania Betances, indicó que por el hecho de padecer esta enfermedad no están incluidos en los pacientes de riesgo, siempre y cuando su sistema inmunológico esté fuerte.

“Eso solo se logra cuando la gente tiene sus medicamentos antirretrovirales, pero hay muchas personas que no tienen todavía acceso a esos medicamentos, porque posiblemente no se hacen la prueba o porque no acuden a los servicios”, dijo.