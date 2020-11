Maternidades de Santo Domingo registraron 5,326 partos adolescentes entre enero y octubre de 2020

Reyna Gómez y Yerlin Batista son dos chicas de 15 y 16 años, respectivamente. Ambas tienen dos hijos: en los dos casos, los niños mayores tienen alrededor de dos años y los menores, recién nacidos.

Estas dos adolescentes forman parte de las 5,326 jovencitas que se convirtieron en madres entre enero y octubre de este año, en una de las cuatro principales maternidades de Santo Domingo. Son apenas niñas que están pariendo y cuidando niños y, la generalidad de los casos, apunta a madres con un nivel socioeconómico prácticamente por debajo del nivel de la pobreza.

El año pasado, entre las maternidades de Los Mina, la Altagracia, de La Mujer y el Materno Reynaldo Almánzar se reportaron 5,644 partos de adolescentes.

Reyna Gómez, residente en el sector Gualey, en el Distrito Nacional, vive con su madre, su padrastro y sus dos hijos. Relata que no contaba con una cama donde dormir hasta este lunes cuando su padre le cedió la suya, ya que su ex pareja destruyó lo poco que tenían.

A sus 15 años ha tenido dos parto; uno de forma natural y otro por cesárea, pero lo más difícil para ella, ha sido el maltrato al cual la tenía sometida su ex pareja de 25 años.

“Él (su expareja) quería irse para el campo conmigo y los niños, pero no se pudo, porque él era muy celoso. Él me maltrataba mucho, cada vez que discutía conmigo rompía todo los trates. Cuando nos dejamos, la cama, la cuna del niño, todo lo rompió; yo vine aquí y dormía en el piso”, cuenta mientras sostiene a su bebé recién nacido entre sus brazos.

Reyna asegura que durante los dos años que vivió con su ex pareja, éste llegó a golpearla en varias ocasiones, una de esas en un ojo, el cual se vio muy afectado.

“Él no vive conmigo, el me dejó ante de que él (señala a su primer hijo) naciera, y a éste (el recién nacido) no ha querido declararlo, porque su familia dice que ninguno son de él”, cuenta en voz baja.

Maternidad de La Mujer

Su hijo más pequeño nació el viernes 13 en el Hospital de La Mujer Dominicana. De enero a octubre, en este centro se han realizado 688 parto a adolescentes. En el mismo período de 2019 la cifra se ubicó en 496.

Entre enero y octubre del 2019 y el mismo período del 2020, los partos de adolescentes atendidos en el Hospital de La Mujer Dominicana aumentaron en un 38.7 %. Este año se realizaron 409 cesáreas y 279 alumbramientos vaginales.

“Con éste (el recién nacido) yo iba a dar a luz normal, pero me tuvieron que ingresar de emergencia por problemas con el pitocín; hice convulsión, me subió la presión y me operaron de emergencia”, explicó.

Para cubrir los gastos de los niños, Reyna recurrió a solicitar una pensión para el más pequeño, debido a que solo cuenta con el apoyo económico de su madre que trabaja en una casa de familia y ha sido su mayor soporte.

Dice que, una vez inicien las clases y los niños estén un poco más grandes, quiere volver a la escuela que abandonó durante su primer embarazo. Cursaba el sexto grado de primaria.

Estadísticas

La coordinadora de la Unidad Adolescente de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Santa Pérez, explicó a Diario Libre que Latinoamérica tiene los promedios más altos de embarazos en adolescentes, y dentro de las de las regiones del Caribe, República Dominicana presenta una de las tasas de natalidad más altas.

“En República Dominicana, el promedio de embarazo adolescente ronda el 22 por ciento, donde un 19.5 por ciento corresponde a la parte urbana hasta un 23 por ciento a lo que es la parte rural”, explicó la doctora.

Pérez indicó que en la Maternidad la Altagracia, por ejemplo, asisten mensualmente en promedio entre 100 y 200 consultas nuevas de adolescentes embarazadas.

“Este año, estadísticamente quizás nosotros tengamos un sesgo de información por el COVID-19, tenemos nueve meses con el COVID-19 y aunque se dio la asistencia, muchas pacientes se quedaron en sus casas”, dijo.