$!Médico de Oxford detalla su experiencia al padecer de coronavirus

El médico anestesiólogo Chris Gough detalló en Twitter su experiencia al padecer el coronavirus. Y la describió con la finalidad de que las personas puedan identificar los síntomas y auto-aislarse:

Día 1. El día de las fiebres y del cansancio. Temblores y sudores fue la historia del día. Estoy sumamente exhausto, con dolor en todo el cuerpo. Temperatura al azar, 38.5, una etapa de las escaleras y pararme para descansar. No apetito. La tos comenzó en la tarde. No una mala tos, y seca. Pero de vez en cuando me recordaba que mis pulmones no estaban contentos. Descubrí que mi hermano, con quien me pasé la semana, tiene síntomas similares.

Día 2. Sin energía. Horizontal es la posición de todo el día. Sudor, temblor. Pero no tan mal como ayer. La tos se nota más, pero no es un gran asunto. Comienzan dolores de cabeza intermitentes. Todo el cuerpo duele y me siento débil. Cero apetito. Me siento un poco mejor al levantarme.

Día 3. Me siento peor. El dolor de cabeza y la fatiga peor, la tos menos frecuente, el apetito mejora pero lejos de lo normal. Otro día de frecuentes siestas y estado horizontal predominante. Tuve que ayudar con los niños en la tarde, o el bebé había duplicado el peso o no estoy tan fuerte.

Día 4. Sigue la fatiga y el apetito reducido. La tos muy infrecuente ahora. Los dolores de cabeza todavía presente, pero mejorando. Todo el cuerpo todavía duele. Funcionalmente no sirvo para nada. Mi hermano está mejorando. Su novia ahora tiene los síntomas.

Día 5. Todavía bastante cansado. Ya no me duele la cabeza. Apetito a la mitad, o dos tercios de lo normal. Todavía no deseo abandonar la cama o el sofá, ni siquiera la casa, lo cual está bien porque todavía me faltan dos días de autoaislamiento.

Día 6. Sintiéndome un poco mejor, o eso pensaba. Pero entonces me dormí en el sofá por una hora. Sigue la fatiga y la falta de energía. Todavía sin deseos de dejar la casa y esperando que mañana tenga más energía.

Hasta ahí lo que me ha pasado, si usted reúne los criterios. Temperatura superior a 37.8 o una nueva tos, por favor siga los consejos y autoaíslese.