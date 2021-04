$!Médicos de Santiago anuncian paro contra las ARS; no recibirán seguros a los pacientes

La filial de Santiago del Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció que para el próximo miércoles 21 suspenderán sus servicios a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) en demanda de un aumento en los honorarios médicos.

José Cruz, presidente del gremio en esa ciudad, explicó que los profesionales de la salud no recibirán seguros por los servicios de consultas, procedimientos e internamientos.

“Todos los pacientes que acudan a los centros privados van a tener que pagar en efectivo esos servicios”, declaró el galeno.

Instó a los usuarios que acudan a sus ARS para que les remuneren el dinero que les paguen a los galenos durante esa fecha.

Otras demandas

Además, el CMD en Santiago demanda a las Administradoras de Riesgos de Salud otorgar códigos a los profesionales de la salud para que puedan brindar el servicio a los pacientes, así como aumentar el catálogo del plan básico de salud.

Cruz asegura que en la actualidad hay una cantidad significativa de enfermedades que no tienen cobertura.

Dijo que decidieron ir al paro debido a que fracasó el diálogo con el Consejo Nacional de Seguridad Social en busca de un acuerdo.

“El Colegio Médico no quiere hacer huelgas, pero no nos están dejando otra opción que no sea el paro”, externó.

La jornada de la próxima semana forma parte de una jornada de lucha que inició el Colegio Médico Dominicano en Santo Domingo el miércoles en demanda de un aumento en los honorarios.