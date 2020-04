$!Médicos no deben ausentarse de hospitales sin tener síntomas de COVID-19

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, advirtió que los médicos no deben asumir que tienen coronavirus y ausentarse de los hospitales sin síntomas de poseer la enfermedad, solo por la razón de que en el centro asistencial para el que trabajan hubo un paciente positivo.

Sánchez Cárdenas respondió así a una pregunta de un periodista que hizo el comentario de que un médico del hospital Arturo Grullón, de Santiago, se hizo el test rápido y los resultados dieron negativos, pero luego en la prueba de reacción en cadena de polimerasa (PCR) dio positivo.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que a 41 trabajadores de la salud, entre ellos 21 enfermeras,se les hicieron las pruebas, cuyos resultados no los tenía a manos y que mañana dará a conocer más detalles al respecto.

Sostuvo que esos trabajadores de la salud estaban en sus casas en cuarentena.

“El puro contacto como se estaba tomando de referencia para ausentarse del hospital no es un motivo válido para realizar eso si no hay sintomatología ninguna”, indicó el ministro de Salud Pública.

En el boletín número 19, expuso que un médico que sospecha tiene el virus por el hecho de que había un paciente positivo en el centro asistencial, para el cual labora, no puede asumir que está contagiado si no posee sintomatología y si no tuvo un contacto muy directo con el paciente positivo.