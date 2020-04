$!Médicos prohíben al doctor Cruz Jiminián dar entrevistas a medios de comunicación

Este lunes Cruz Jiminián narró durante una entrevista lo que sintió al estar al borde de la muerte mientras se encontraba inconsciente, y manifestó que vio que se metía en un globo blanco y que se cuestionaba el porqué el Señor lo llamó.

“Yo veía que me metía en un globo blanco, yo decía por qué, por qué ya el Señor me llamó, y yo no puedo estar de nuevo allá para recibir mensajes. Y él me dijo ‘sí’, pero tienes que volver”, agregó.

Durante una entrevista vía telefónica en el programa el Sol de la Mañana, sostuvo que no hay muerte más desesperante que la que se produce por falta de aire y que por esa razón creará una institución en la que pondrá a disposición de los que no tienen, tanques de oxígeno.