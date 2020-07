$!Médicos sugieren tratar a sospechosos de COVID-19 aunque no tengan prueba PCR

J. Polanco empezó a sentir que algo raro pasaba en su cuerpo y decidió ir a un hospital a someterse a una prueba para detectar el COVID-19. Era 11 de julio y en el centro le indicaron que volviera en cuatro días, el 15, para la toma de muestra. También acudió puntual a esa cita, donde le hicieron radiografías y analíticas que, según los médicos, apuntaban a que todo estaba bien, así que se fue a su casa con la encomienda de volver en 15 días a buscar los resultados de la prueba PCR.

Sin embargo, a los cinco días de que le tomaron la muestra, los síntomas empeoraron y Polanco decidió ir a otro hospital en donde volvieron a repetirle las radiografías y análisis. Los médicos notaron en las imágenes un cuadro claro de neumonía, que incluso se advertía en los resultados del estudio anterior cuando acudió a la dejar la muestra, pero que los médicos anteriores dejaron pasar desapercibido.

Le indicaron un tratamiento para su afección y, gracias a que su sistema respiratorio aun respondía, le enviaron a su casa. Durante los días siguientes los síntomas fueron empeorando, llegando a tener mucha tos y cierta dificultad respiratoria.

“Las crisis respiratorias fuertes me afectaron como por cuatro días. Me vi mal. Pero finalicé el tratamiento y ya no siento el problema”. Hoy justo, le acaban de entregar los resultados que indican un positivo a COVID-19.

“Volveré al médico, pero la parte peor pasó sin que todavía yo tuviera los resultados”, comenta Polanco, para quien los resultados tardan demasiado. “La prueba es necesaria para saber qué tienes, pero con la forma en que la hacen, con tanto tiempo de espera, no permite saber si le servirá de algo al paciente”, dice.

Casos como el de Polanco son frecuentes en el país, debido al desborde de los contagios por coronavirus, que a la fecha llegan a 64,690, con 1,101 fallecidos, y que aglomera a los sospechosos en los centros hospitalarios y en los laboratorios en busca de someterse a una prueba o retirar los resultados.

Justo hoy el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, anunció la puesta en funcionamiento de un sistema informática que permitirá ver los resultados online, y que ayudaría a bajar los tumultos en los alrededores del Laboratorio Nacional.

Ante las dificultades expresas de ciudadanos para tener un diagnóstico confirmatorio a tiempo, la doctora Xenia Castillo propone que a todo paciente sospechoso de COVID-19 se le inicie un tratamiento en base a las sintomatologías, sin esperar una prueba. Eso, evitaría complicaciones y que sigan llenando los hospitales, asegura.

“Resulta penoso que en nuestro propio país tengamos que presenciar cómo los pacientes que asisten a los hospitales de Salud Pública llegan a complicarse y fallecer esperando una confirmación diagnóstica innecesaria en el contexto de una epidemia”, plantea en un documento que también firman los doctores Carlos Manuel Pineda y Mariolys Sosa.

Catillo, que tiene especialidad en neonatología, propone que la intervención, que ya aplica con algunas personas, consiste en tratar al paciente en las primeras 24, 36 ó 48 horas. “Si los pacientes nos presentan algún síntoma que nos indique que debe ser referido, lo hacemos con las analíticas y estudios correspondientes”.

Asegura que su experiencia le demuestra que los pacientes captados sintomáticos o sospechosos de COVID-19 en la etapa inicial no ameritan hospitalizaciones y si requieren evaluación por neumología es ambulatoria.

También sugiere que, desde el sector empresarial, aporten en recursos para que el tratamiento inicial se entregue a las personas como kit medicinal al momento de acudir a las emergencias de los hospitales. “Por nuestra experiencia sustentada con los casos clínicos podemos asegurar que disminuirís la morbi-mortalidad”, dice.