$!Ministerio de Salud inició hoy jornada nacional de vacunación de perros y gatos

El Ministerio de Salud Pública inició este viernes una jornada nacional de vacunación antirrábica de perros y gatos, que se desarrollará en las ocho áreas de Salud del Gran Santo Domingo y las demás provincias del país, con el objetivo de establecer un bloqueo epidemiológico para disminuir los riesgos de propagación del virus de la rabia.

La actividad estuvo encabezada por la doctora Ivelisse Acosta, viceministra de Salud Colectiva quien expresó que “la Jornada Nacional de Vacunación para felinos y caninos es la mejor manera de extender la protección a la salud de nuestra gente. Este servicio estará disponible en todas las áreas de salud y en todos los municipios del país”.

Exhortó a los ciudadanos a acudir con sus animales cuidando las medidas de protección ante el COVID-19, como son el distanciamiento, uso de mascarillas e higienización de las manos.

En los operativos de la Jornada Nacional, que dispondrá de más de un millón de dosis con una inversión de RD$26 millones, brigadas conformadas por dos personas acudirán casa por casa, instruidas con el protocolo necesario para evitar aglomeraciones y prevenir el COVID-19.

El doctor Manuel Tejada, director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis (Cecovez), aclaró que se trata de una jornada preventiva, ya que la única forma de inmunizar a la población canina y felina es por medio a la vacuna y de esa forma se evita la transmisión de la enfermedad a humanos, pero que en ningún momento harán daño a los animales.

“El Ministerio de Salud Pública no va a eliminar animales, va a vacunar perros y gatos para hacer un bloqueo epidemiológico de manera que el perro no transmita la rabia, ya que los datos que tenemos en República Dominicana, la mayoría de casos han sido transmitidos de perro al hombre. Hasta ahora no tenemos reporte de rabia humana, pero para prevenir que esto pase es necesario prevenir a través de la vacuna”, dijo Tejada.

El funcionario llamó a la población a acudir al centro médico más cercano, en caso de ser agredida por uno de esos animales o por el hurón y colaborar con la jornada que contribuirá a interrumpir la cadena de transmisión de la rabia animal y humana en el país, al tiempo de cuidar la salud de las mascotas que tienen un significado relevante para la familia.

También exhortó a la Sociedad Protectora de Animales a unirse a la jornada para lograr un mayor apoyo en el cuidado de las mascotas que tienen un significado relevante para la familia dominicana.