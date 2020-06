Ministro de Salud Pública admite equivocación sobre donaciones de Gonzalo Castillo

“Aprovecho para pedir excusas a Gonzalo Castillo debido a la confusión de una de las preguntas de ese programa (El Informe) referente a las pruebas rápidas que recibí en dos ocasiones y que vuelvo nueva vez a agradecer la donación y que lo que se pudo ver ayer fue una confusión y nada más, así que mil excusas en ese sentido”, expuso el ministro.

En el día de ayer el funcionario dijo que Salud Pública no había recibido donaciones del candidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), “nosotros no las recibimos nunca, nunca las recibimos. Yo no sé si ellos sometieron las marcas, porque ni siquiera las conozco”, sostuvo Sánchez Cárdenas.

En tal sentido, aclaró que se refería a las pruebas donadas por el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), las cuales manifiesta que “nunca recibió”.

“Las pruebas rápidas las recibí del candidato Gonzalo Castillo, lo que entendí durante el proceso de la entrevista es que se me estaba preguntando sobre las pruebas del Partido Revolucionario Moderno que nunca recibí... Por eso pedí excusas a Gonzalo Castillo por este error que cometí... Las pruebas que yo aludía eran del PRM que nunca recibí”, declaró.