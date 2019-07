$!Ministro de Salud Pública dice muertes por dengue son causadas por mal manejo

El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, dijo este jueves que las muertes que se han producido por dengue en el país se han debido a un mal manejo de parte de los médicos. En el territorio nacional se han reportado 3,761 casos, de los cuales oficialmente las autoridades aceptan tres defunciones mientras estudian otros casos.

“Habitualmente las muertes se están produciendo por dificultades, fallos en el manejo de los líquidos y la hipotensión en que caen, sobre todo los menores de 10 años”, dijo durante una intervención que realizó la cartera en el sector La Lila, de Los Tres Brazos, en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. La jornada fue preventiva comunitaria.

“Tenemos 20 expedientes de muertes que se están auditando y diremos cuáles fueron las muertes” por la enfermedad. “Te pongo un caso, de los muertos que hubo hay uno que fue tratado como amigdalitis y era un caso febril, pero mal tratado”, adujo.

Y agregó: “Hasta que el proceso no concluya, como le estaba diciendo, no ponemos como causa de muerte el dengue de esos expedientes”.

Ahí el funcionario de salud dijo que las jornadas preventivas que se ejecutan desde el organismo regulador también buscan incentivar a la población a empoderarse y tomar el control, haciendo lo que le corresponde.

“Esto no es sólo un asunto del Ministerio, prevenir el dengue debe ser una responsabilidad de todos los ciudadanos” enfatizó.

Lea también: ¿Amenaza el dengue con volverse epidemia en República Dominicana?

Sánchez Cárdenas indicó que las autoridades no están ocultando las muertes por la enfermedad como se ha dicho. “El Ministerio no tiene que esconder nada, incluso los reportes que llegan del boletín mediante el Sistema Nacional de Vigilancia, el Sinave, son hechos por los propios hospitales, entonces cómo que me están diciendo a mí que lo que ellos están reportando es o no es. Lo que hacemos es auditar las muertes, que es lo que corresponde y por eso existe desde hace años una comisión de auditoria forense de los casos”, acotó.