$!Ministro de Salud Pública: “Si me llama cualquier candidato que tiene donaciones para la salud voy y la recibo”

El ministro de Salud Pública declaró este miércoles que recibirá todas las donaciones que provengan de los candidatos a la presidencia de la República para combatir el brote de coronavirus.

“Si me llama cualquier candidato que tiene donaciones para la salud voy y la recibo”, enfatizó.

Rafael Sánchez Cárdenas aseguró que en el accionar de la entidad que preside “no hay politización”.

También alegó que “hay gente que quiere llevar a ese terreno” los temas sanitarios en torno a la situación del COVID - 19 en el país.

“Aquí no hay politización. Sé que hay gente que quiere llevar a ese terreno este tema sanitario por señalamientos que se han hecho muy puntuales y le puedo decir que aquí no tengo ni en la conducción de este proceso elementos de politización. Si recibir el ministro una donación de un candidato es politización, que lo reciba un hospital de Servicio Nacional de Salud (SNS) también es politización. Es lo mismo”, sostuvo el funcionario durante la emisión del boletín No. 48 de seguimiento al coronavirus en el país, correspondiente al día de hoy.

Catalogó como una “tontería” que se le llame politización a las donaciones que el Estado está recibiendo, las cuales consideró que deben estar hechas “en condiciones iguales”.

Apuntó que la entidad recibe donaciones de todos los candidatos presidenciales y reiteró que tal acción no debe ser calificada como una politización.

“No dañamos a nadie recibiendo insumos que vengan de la parte política, social, religiosa o internacional. Eso no es politización, concluyó.