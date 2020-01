$!Ministro de Salud Pública y CMD se ponen de acuerdo en varios puntos; no incluyen aumento salarial

El ministro de Salud Pública y el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD) lograron ponerse de acuerdo en varios puntos reivindicativos, así como en el tema de la atención primaria y la necesidad de que la estrategia comience a aplicarse en el régimen subsidiado.

Luego de una reunión de más de dos horas en la sede del CMD, Rafael Sánchez Cárdenas y Waldo Ariel Suero crearon una comisión mixta que se encargará de redactar el borrador del acuerdo que sería firmado el miércoles 29 de este mes en el Ministerio de Salud Pública.

Los puntos del acuerdo, además de la atención primaria, incluye salud escolar, residencias médicas, búsqueda de una fecha para el concurso médico que está pendiente, recursos humanos, los hospitales docentes y las pensiones.

Suero dijo sentirse satisfecho por las conversaciones, que calificó de positivas, y confía en que el acuerdo contribuirá a mejorar los servicios de salud en el país.

En la atención primaria las partes coincidieron en que se debe iniciar con un plan piloto.

El tema salarial no se discutió y Sánchez Cárdenas adelantó que no hay posibilidad de que se les aumente los salarios a los médicos este año, porque no está en el presupuesto de este año.

“El CMD califica como muy positiva esta visita, le da las gracias al ministro y a su comisión, por habernos visitado aquí, en la sede, de los médicos”, dijo Suero.