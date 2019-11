$!Morir al nacer, el mayor desafío de la salud infantil en República Dominicana

La mortalidad neonatal es el desafío más importante que presenta la República Dominicana en salud infantil a juzgar porque en los últimos 30 años la tasa de ese tipo de mortalidad se mantiene en alrededor de 23 por cada 1,000 nacidos vivos desde inicio de los 90, y son bebés que mueren en la primera semana de su nacimiento.

Esa situación coloca al país en el grupo con mayores tasas de América Latina y el Caribe, muy por encima del promedio regional que es de 9 por cada 1,000 nacidos vivos, según el informe “30 años de la convención sobre los derechos del niño en la República Dominicana”, de la autoría del economista Pavel Isa Contreras, el equipo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) que, no obstante, dice que existe una esperanza de que la situación mejore, porque este año hay una disminución de casos de mortalidad en un 21%, de acuerdo con datos oficiales.

Otra situación que se mantiene a lo largo de todos estos años son la mortalidad materna que se mantiene en alrededor de 100 embarazadas por cada 100, 000 nacidos vivos.

El informe los presentaron Rosa Elcarte y Eduardo Gallardo, representante y representante adjunto del Unicef, quiénes coinciden la situación de salud infantil están relacionadas con la falta de la calidad en la asistencia sanitaria.

Asimismo, el país presenta una situación elevada de la transmisión vertical del VIH, que se estima en 3,000 niños de 14 años o menos. De acuerdo con el informe, se estima que esa transmisión es de un 54%, casi tres veces más que la meta regional.

Se atribuye esta situación a que el tema no se ha integrado en la consulta de control prenatal, a la baja calidad, a que no existen los medicamentos antirretrovirales en los Centros de Atención Primaria, así como a la discriminación y estigma que se mantiene hacia las personas con VIH, lo que hace que las embarazadas se abstengan de ir a las consultas obstétricas del programa, por temor a ser exponerse ante una sociedad que aún no asimila que eso es una condición de salud.

Sobre este renglón, los embarazos en adolescentes es otra de las situaciones que afecta al país, manteniendo su quinto lugar con la tasa más alta del continente con 21.4%.