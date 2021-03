Mujer con casi 600 libras clama por ayuda para cirugía bariátrica

Clama por ayuda

Tampoco tiene dinero para comprar los calmantes que diariamente debe tomarse para soportar el dolor que le produce el peso del exceso de piel, puesto que sus ingresos económicos se reducen a la ayuda ha dado el Gobierno durante la pandemia por el COVID-19.

“Le pido a la primera dama, Raquel Peña, y al presidente de la República, Luis Abinader, que me ayuden. Deseo de todo corazón poder bajar de peso para restablecer mi salud y poder ser una mujer útil de nuevo. A mí no me gusta estar sentada y que otro me esté dando, pero no tengo opción ahora por mi situación, pero sí deseo que me ayuden para ser otra persona y ser la que era antes”, dijo.

La mujer de 43 años dice estar desesperada por su situación de salud. Afirma que casi no puede dormir porque se asfixia. “Le pido a Dios que aparezca un médico que me la quiera hacer, si está al alcance de sus manos, porque si tengo peligro me quedo así hasta que Dios decida llevarme”.