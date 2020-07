$!Mujer de La Vega suplica en las redes por una cama: “Me estoy muriendo”

Una mujer residente en La Vega recurrió la noche de este jueves a las redes sociales para implorar a las autoridades sanitarias del país que la ayuden a conseguir “una cama” para que la ingresen en un centro de salud. Dijo que está muy enferma y que “no quiere morir”.

“Auxilio por favor, me estoy muriendo por falta de una cama de ingreso. Ayúdenme a conseguir dónde ingresarme, estoy desesperada, no quiero morir”, posteó Leidy Santana Ayala en su cuenta de Twitter @LSAyala.

La dama publicó siete mensajes en los cuales pedía “auxilio” y etiquetó a la cuenta del Ministerio de Salud Pública. No especificó de qué está afectada, pero aclaró que no se trataba de un juego, y suministró el teléfono 829-661-3096 para que la ayudaran a conseguir el ingreso a un centro de salud.

“Etiqueten las autoridades, Dios mío, no quiero morir. Pidan un favor, señores no estoy jugando”, manifestó en uno de los mensajes.

En otro de los post expresó: “Dios mío estoy al borde de la muerte y no hay una sola cama disponible, @SaludPublicaRD estoy escribiendo este tuit desesperada. Me van a dejar morir, ya no tengo fuerzas”.

“Dios mío qué desesperación, no he podido encontrar un lugar dónde ingresarme, ayúdenme, estoy desesperada. No es un juego, estoy grave, estoy muriendo”, posteaba. Sus mensajes eran retuiteados en la red, lo que provocó que se unieran varias voces a pedir por ella.