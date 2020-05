Nacidos durante la pandemia: Dos partos de trillizos en un solo día

La joven madre, cuyo nombre se omite por ser menor de edad, explica que aunque da gracias a “Dios” por sus bebés, cuando se enteró que eran trillizos no pudo evitar las lágrimas. “Tres niños es un gasto muy grande y no tenemos recursos para mantenerlos”, reconoce.

Los únicos ingresos que perciben los obtiene su joven pareja en una fábrica de textiles donde devenga un salario de RD$5,000.

Los padres de su pareja compensan con la venta de gandules y frijoles.

“Yo desearía que me ayuden en algunas cosas, no tenemos los insumos necesarios para mantener a los bebés, me hacen falta pañales, pues debo llevar ocho a cada niño. Yo lo único que tengo es un poco de ropa y una cuna que me regalaron ayer, después no tengo más nada”, cuenta apesadumbrada.