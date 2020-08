$!“No hemos parado de llorar de la emoción”, dicen madres de niños que recibirán trasplantes hepáticos

Aún con sus voces entrecortadas por el llanto, las madres de dos niños que requieren trasplante hepático narran la emoción que sintieron al recibir la llamada del director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, para informarles que el presidente Luis Abinader dispuso cubrir la totalidad de los gastos para las cirugías de sus hijos.

Se trata de dos niños de año y medio de edad, de ambos sexos, quienes ameritan con urgencia una cirugía de trasplante hepático pediátrico con donante vivo relacionado, debido a diagnóstico de atresia de vías biliares, asociadas a hepatitis neonatal, informa en una comunicación de prensa el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Este procedimiento se hará en Argentina porque no se realiza en el país y el costo aproximado es de cien mil dólares, 200 mil ambos casos.

“Al darme el diagnóstico, cuando la niña tenía solo tres meses, los médicos me dijeron que era imposible recaudar el dinero necesario, que la niña no sobreviviría”, afirma Yaniris Mora, quien de inmediato contestó que para Dios nada es imposible y que no iba a llorar a menos que viera su hija en un ataúd.

Explica que ha sido más de un año de ardua lucha, en el que ha pedido dinero en autobuses públicos, ha ido a decenas de programas y tocado las puertas de cientos de funcionarios.