$!¡No pierdas más horas de sueño!

Brandon Peters-Mathews, clínico e investigador del sueño de la Universidad de Stanford, trata a personas con problemas de sueño. Para Peters-Mathews, hay pocas razones para sospechar que nuestras necesidades colectivas de sueño han cambiado drásticamente en el pasado reciente, ya que están arraigadas en procesos fisiológicos inmutables. Sin embargo, deberíamos prestar atención a nuestras necesidades de sueño, y eso no es tan difícil como parece.

¿Qué es el sueño de todos modos?

Sin embargo, parece que las personas duermen menos ahora que en las últimas décadas. Recientes encuestas entre adultos estadounidenses sugieren que los adultos no están durmiendo lo suficiente. Esto plantea la pregunta: ¿cuánto sueño realmente necesita la gente?

Las necesidades de sueño cambian

¿Necesitamos una escala de sueño?

Si alguien come demasiadas calorías, o muy pocas, los efectos en el cuerpo se hacen evidentes. Desafortunadamente, no existe una “escala de sueño” para evaluar el desgaste físico que ocasiona la privación del sueño. Surja por no asignar suficiente tiempo para dormir o por trastornos del sueño como el insomnio, la privación del sueño puede tener consecuencias importantes.

El sueño debería venir naturalmente. Nunca debería convertirse en una fuente adicional de estrés. Los ajustes simples pueden generar beneficios rápidamente. Ahora, considere hacer algunos cambios para obtener los beneficios para la salud y el bienestar que solo el sueño puede proporcionar.