$!No se registran incidentes de transmisión del COVID-19 desde superficies impresas

Lo que muestra la investigación científica

Esto es lo que dice la OMS sobre si es seguro recibir un paquete de un área donde se informó COVID-19: “La probabilidad de que una persona infectada contamine productos comerciales es baja y el riesgo de contraer el virus que causa COVID-19 en un paquete que se ha movido, viajado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es bajo”. Hartford Healthcare lo expresó sin rodeos: “No se preocupe por las entregas a su casa. Los coronavirus no duran mucho en los objetos”. El Centro para el Control de Enfermedades de EE. UU. (CDC) dice que “puede ser posible” que una persona obtenga COVID-19 al tocar una superficie que tiene el virus, “pero no se cree que esta sea la forma principal de propagación”. Y, de hecho, no ha habido incidentes de transmisión en materiales impresos.

Un estudio del Instituto Nacional de Salud (NIH), el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), la UCLA y los científicos de la Universidad de Princeton publicados la semana pasada en el New England Journal of Medicine mostró la estabilidad variable del coronavirus en diferentes superficies. Con aerosoles, plástico, acero inoxidable, cobre y cartón, los niveles más bajos de posibilidades de transmisión de coronavirus fueron a través del cobre debido a su composición atómica y cartón, presumiblemente debido a su naturaleza porosa. Al enfatizar que el virus se propaga cuando se transmite por aerosoles, los investigadores duplicaron estas gotas y midieron cuánto tiempo permanecieron infecciosas en las superficies.

El coronavirus dura más en superficies lisas y no porosas. Los investigadores encontraron que el virus aún era viable después de tres días en plástico y acero inoxidable, pero dicen que eso no es tan siniestro como parece, porque la fuerza del virus disminuye rápidamente cuando se expone al aire. Debido a que pierde la mitad de su potencia cada 66 minutos, es solo un octavo infeccioso después de tres horas de aterrizar por primera vez en una superficie. Seis horas después, la viabilidad es solo el 2% del original, según los investigadores.

Para el papel de periódico, que es mucho más poroso que el cartón, la viabilidad del virus es probablemente aún más corta.

En un artículo del 13 de marzo del Washington Post, Joel Achenbach expresó el estudio en términos humanos: “Afuera, en una superficie inanimada, el virus perderá gradualmente la capacidad de ser un agente infeccioso. Puede secarse, por ejemplo. Puede degradarse cuando se expone a la radiación ultravioleta del sol. Una persona que estornuda en una superficie puede depositar miles de partículas de virus, y algunas pueden permanecer viables durante días. Aún así, la probabilidad de que una persona entre en contacto con los restos de ese estornudo disminuye con el tiempo, porque la mayoría de las infecciones son el resultado de una gran carga viral”.

El experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Cornell, Gary Whittaker, dijo a The Post que generalmente se necesita “un ejército de virus que ingresen” para atravesar las defensas naturales de un ser humano, lo que significa que la transmisión superficial es una baja probabilidad.