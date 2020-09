Pacientes temen posible privatización del Instituto del Cáncer

“Mejor muerto, mejor muerto. Mira mi esposa como está. A ella la operaron; ella vino en silla de rueda. Mírala como está caminado. Yo no tengo con qué pagar lo que el hospital me da para mi esposa. Necesito que el hospital no se privatice; sino yo mismo me voy a tirar del puente en favor de mi mujer”, son las palabras de un caballero no identificado que clama por la no privatización del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart).

La mañana de este lunes más de un centenar de pacientes, familiares y personal médicos del Incart se reunieron con pancartas frente a la entrada principal de la entidad, gritando a una sola voz por la no privatización de la institución.

Esta reacción se produce luego de que este fin de semana empezara a circular la información de que el Servicio Nacional de Salud (SNS) tiene la intención de privatizar este centro.

Ante tales rumores el director del Incart, Nelson Báez, precisó que no puede emitir una opinión pública al respecto, pues hasta el momento no ha recibido ninguna notificación. Sin embargo, señaló que espera que esto no sea una realidad.

“Le doy todo el derecho y me agrada mucho que los pacientes emitan su opinión y que mis médicos me hagan quedar bien, pues gracias a ellos estos pacientes se identifican con la entidad”, señaló el director.

Báez señaló que este centro se mantiene limpio y organizado porque los pacientes merecen ser atendidos de forma digna. En estos seis meses de pandemia las consultas no han cesado y reciben en promedio más de 700 citas oncológicas.