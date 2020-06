Para hacerse una prueba de COVID-19 en RD hay que pasar una odisea

La angustia de no saber si era positiva y el miedo de contagiarse en el proceso de la prueba si no lo estaba, fueron solo algunos de los temores que vivió Ángela (nombre ficticio) al esperar cinco días por unos resultados de PCR del Laboratorio Nacional Dr. Defilló.

“El viernes, a las nueve de la mañana, decido ir a buscar los resultados. Una vez allí me explicaron que los resultados del Santo Socorro no estaban listos y que desde el lunes tenía un retraso en la entrega, debido a una falla con una de las máquinas”, explica la mujer.

Ángela narra cómo el viernes 19, dos días después de hacerse la prueba, decide buscar sus resultados, pero antes intenta contactar con el Laboratorio Nacional, pues no quiere ir en vano si no están listos, ya que limita sus salidas para evitar el transporte público. Sin embargo, desde el Laboratorio nunca respondieron su llamada.

“Una señora llegó más tarde angustiada porque su empleador la amenazó con despedirla si no llevaba alguna certificación de que tenía o no coronavirus. Al conversar con ella me explicó que trabaja en un centro clínico privado en el área de cuidados intensivos y que desde hace dos semanas presentaba varios síntomas, como fiebre, diarrea y dolor de garganta”, expresa.

“En el caso de la señora que se hizo la prueba el 9 de julio, lo que necesitaba era una constancia de que ya no tenía COVID-19, pues su empleador se la exigía, la habían contactado para informarle que los resultados estaban listos, pero debía pasar al Laboratorio a buscarlos, ya que el sistema no permitía la visualización para imprimir en el Santo Socorro”, relata.

Centro Privados

“La situación no es muy diferente en los centros privados”, comenta Johana Matos, quien luego de intentar hacerse la prueba en el Laboratorio Nacional optó por ir a los centros privados con los que, sin embargo, nunca logró hacer la cita.

“Al intentar contactar con Referencia para hacer una cita solo respondía la operadora con su acostumbrado mensaje de todas las líneas están ocupadas. Este proceso tomó casi una hora sin lograr hablar con una persona”, explica Matos.

“En el caso de Patria Rivas, luego de varios intentos y dejarme en espera por 10 minutos, la operadora me comunica que no tenían personal disponible. Cuando lo volvía a intentar en muchos casos no sonaba o me tumba la llamada”, señala.

Matos explica que en el único caso que recibió una mínima información fue en Amadita, en donde la máquina contestadora le informó que no tenían espacio para citas de pruebas PCR, solo para los test rápidos.

“Cuando intenté obtener una cita para la prueba rápida me asignaron el turno 107 con un tiempo estimado de 74 minutos, luego de 15 minutos de espera la llamada se cayó, esto es algo frustrante”, cuenta.

Los que esperan las pruebas hechas en el Laboratorio

En recorrido realizado por un equipo de Diario Libre este martes se observó a varias personas bajo sol a la espera de sus resultados, algunos de ellos comentaron que tuvieron que volver otro día y otros que tenían más de cinco horas esperando.

Desesperados tras no obtener una respuesta, algunos optaron por irse y volver otro día, mientras se quejaban de haber dejado solos a sus hijos o de que debían retornar a sus trabajos.

“Me hice la prueba el martes pasado y vine hoy (lunes) y todavía no me han dado los resultados, lo que me dicen es que están trabajando y que una máquina se dañó”, explica Rafael Lantigua.

De su lado, Yasel Guzmán señala que ha acudido en busca de sus resultados durante tres ocasiones y le dicen que debe esperar, que aún no están.

“Estoy a espera de la entrega de resultados, me dicen que están esperando la cantidad de resultados necesarios para proceder con la entrega correspondiente, me hice la prueba el lunes pasado”, indica Raffy Pérez.