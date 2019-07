$!Para la mujer el sexo es peor después de la menopausia y la pareja tiene que ver

En tanto que la doctora Stephanie Faubion, directora médica de The North American Menopause Society, que no participó en el estudio, dijo al Daily Mail que “los problemas de salud sexual son comunes en las mujeres a medida que envejecen. Y los factores asociados desempeñan un papel destacado en la actividad sexual y la satisfacción de las mujeres, incluida la falta de pareja, la disfunción sexual de la pareja, la mala salud física de la pareja y los problemas de relación.

La investigación realizada por la Universidad de Sussex y dirigida por la doctora Helena Harder, investigadora de Sussex Health Outcomes Research and Education in Cancer indica que solo el tres por ciento de las mujeres reportaron tener sexo regular y estar satisfechas entre las sábanas, según el estudio.

Otras situaciones que influyen

La baja autoestima, los cambios de humor y las rupturas en las relaciones también pueden hacer que las mujeres posmenopáusicas sean menos propensas a tener intimidad, escribieron los investigadores en The Journal of The North American Menopause Society.

Sin embargo, los estudios también han demostrado que mantenerse sexualmente activo en la vejez ayuda a las personas a sentirse “jóvenes de nuevo”, “atractivas” y “deseables”.

Los investigadores consideraron que hay información limitada sobre el sexo y el envejecimiento “desde la perspectiva de las mujeres mayores”.