$!Perder el trabajo, el temor de los que aún no consiguen sus resultados de COVID-19

“Yo tengo miedo a perder mi trabajo, yo soy madre soltera, yo lo que quiero es mi prueba para llevarla al trabajo, no quiero perder mi trabajo”, con este clamor Nuria Altagracia Pinera deambula de un lado para otro en la entrada del Laboratorio Nacional Doctor Defilló en busca de los resultados de su segunda prueba PCR.

Pinera, como varias de las personas que se encontraban este lunes en el laboratorio, solo quería la constancia de su prueba para remitirla a su empleador.

“Yo tengo que llevar esa prueba al trabajo, me entiendes, yo entro el viernes y ya hace ocho días que me la hice, y aquí me dicen que tengo que esperar quince días”, se queja Pinera mientras se aferra a la entrada del laboratorio.