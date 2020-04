Periodista española dice llegó a República Dominicana en enero afectada de COVID-19

La periodista española Pilar Vidal declaró a un programa de televisión de la cadena Atresmedia de España que realizó el 13 de enero de este año un viaje a Punta Cana y al llegar al país ya tenía síntomas de una gripe muy fuerte que, según ella, resultó ser el coronavirus COVID-19.

“El lunes 13 de enero tomamos el avión de Madrid a Santo Domingo. Tenía mucha tos, fiebre, la comida no me sabía. Empecé a ahogarme. En ese momento, según sostiene los médicos que le atendieron le expresaron que tenía bronco espasmos”, pues ni ella ni los médicos llegaron a pensar que podía ser el coronavirus COVID-19 que para la fecha el foco de contagio estaba establecido en China.

Según contó, duró en la República Dominicana unos 10 días sin ninguna protección. La mujer dijo que hasta ese momento se trató como una enfermedad respiratoria común.

“Encontramos aerosoles, lo que notaba era que tenía un resfriado muy rudo, pero no mejoraba. El 23 de enero yo vuelvo a España. En el vuelo que era de noche, la azafata me dijo que vaya al hospital porque no dejaba dormir a nadie con la tos”, dijo.

Relató que en ese momento no había información para nada sobre el coronavirus tampoco en España. “Lo primero que hice fue ir de Barajas al hospital, me ponen oxígeno. En ese momento no pienso que es coronavirus. Me hicieron una analítica de sangre, la placa. Duré 13 días más en tratamiento cuando llegué a España” y logró superar la enfermedad.

Reveló que hace unos pocos días un amigo de ella le ha informado “que la prueba suya resultó positiva con los anticuerpos”.