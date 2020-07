$!Periodista pide a Salud Pública que intervenga su casa por el coronavirus

Informó que su hijo comunicó su situación al trabajo, donde se le indicó una prueba PCR, pero hasta el momento no ha logrado conseguir porque “los laboratorios nunca contestan y no hay manera de confirmar que se hagan las mismas”. Se quejó de que en el Banreservas no han hecho nada por su hijo.

“Llevé a mi hija al Hospital Central Militar, la hidrataron y le indicaron la prueba del PCR con la misma instrucción de llamar a un jodío laboratorio que tampoco contestan”, criticó.

Sánchez Rodríguez precisó que lo mismo pasa cuando intenta comunicarse con laboratorios para solicitar pruebas para su esposa o él.

Señaló que no se ha atrevido a moverse por respetar las normas sanitarias, a pesar de ser hipertenso, una condición de salud que lo hace más vulnerable ante la enfermedad.

“Tenemos dos semanas con una fiebre constante, que no se nos quita, entre otros síntomas”, lamentó.

Imploró al director de prensa de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena; a la presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, Mercedes Castillo; y a José Beato, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, solicitar al Ministerio de Salud Pública que intervengan su casa.

Sánchez Rodríguez reside en la avenida Iberoamericana, número 5, ensanche Isabelita Tercero, provincia Santo Domingo Este, al lado de la tienda de repuestos para motocicletas Yisell.