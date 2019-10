$!Personal de enfermería del Cabral y Báez denuncia sobrecarga de trabajo

Miembros del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinatrae) denunciaron este martes las “intenciones” de la dirección del Hospital José María Cabral y Báez de sobrecargar al personal con más responsabilidad, al asignar camas en habitaciones donde no hay espacio para más.

Ramón Rodríguez, secretario regional de Sinatrae, denunció que la dirección del centro ordenó que se anexe una tercera cama en áreas donde solo caben dos, lo que supone trabajar en un espacio más reducido y sobrecargar con más trabajo al personal.

‘’No es posible, porque no hay espacio, no hay espacio para tres camas. Nosotros quizás para ayudar al hospital, podríamos aceptar las tres camas, pero no tenemos personal y no vamos a aceptar que nos sigan explotando las compañeras que tienen un poquito de salud’’, puntualizó.

Rodríguez denunció que los 440 trabajadores de ese gremio resultan insuficientes para responder a las necesidades de la población que requiere sus servicios en el centro hospitalario, donde, para poder operar con normalidad hace falta el nombramiento de, por lo menos, 150 nuevas profesionales de enfermería.

Denunció que, desde hace dos años, alrededor de 40 enfermeras figuran nombradas en la nómina, cobrando un sueldo, mes por mes, mientras no trabajan porque residen en los Estados Unidos.

‘’Y aquí hay una enfermera trabajando sola de noche ¿y si se pone mala? Se van a quedar solos los pacientes’’, denunció.

Durante el calentamiento, preámbulo de las paralizaciones que pudieran producirse de no haber respuestas, le hicieron el llamado al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany ‘’y al gobierno para que venga a resolver la situación que tiene este hospital’’.

En 2016, algo más de 100 enfermeras fueron pensionadas, pero esas vacantes continúan libres.

Al reclamo, la dirección hospitalaria respondió, vía su director de Comunicaciones, Johnny Lama, que el centro cuenta con 20 nuevas camas que serán distribuidas en distintas áreas, y reconoció que ‘’eso posiblemente signifique un poquito más del esfuerzo al cual las enfermeras están acostumbradas, pero es una obligación fundamental respetar el derecho de la población a recibir un servicio de salud eficiente’’.

Dijo que la dirección no tomaría decisiones que pudieran afectar, de manera sensible, la labor de las enfermeras, y reconoce su derecho de laborar en un ambiente digno.

Sin embargo, explicó que hay una sobre demanda de los servicios de salud en este hospital y es una obligación fundamental del centro, darle una respuesta a la población.

Sinatrae denunció que la incapacidad de hacer trabajos con calidad en la reconstrucción del Cabral y Báez, están dejando al descubierto vicios, como las filtraciones que se produjeron en el techo de la Unidad de Cuidados Intensivos.

Lama explicó que se trató de una filtración breve, temporal y que bajo ningún concepto puso en peligro la vida de ningún paciente. ‘’Fue un evento indeseado, fortuito, pero que no ocasionó mayores contratiempos’’, expresó, al indicar que es parte de los procesos de remodelación.