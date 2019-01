$!Piden agilizar trabajos en el hospital Padre Billini

“Trabajamos, aunque no nos vean”

El director de la Oisoe, Francisco Pagán, informó que el hospital padre Billini será entregado remodelado en junio de este año, como está planificado. Asegura que se trabaja en la infraestructura, aunque no lo vean y que se debe tener paciencia, porque lo que se está haciendo no es sencillo. Asegura que solo en diciembre no trabajaron, pero se retomó en lo inmediato.