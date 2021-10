$!Pocas instituciones exigen presentar tarjeta de vacunación en Higüey

La disposición del Ministerio de Salud Pública que obliga presentar la tarjeta de vacunación para acceder a lugares de uso público y al transporte ha sido cumplida en muy pocos lugares del municipio Higüey.

En el sector transporte, en un recorrido realizado por Diario Libre, se pudo observar cómo los pasajeros entraban a los autobuses sin que se les solicitara la tarjeta de vacunación.

Esta acción se pudo visualizar en vehículos del Sindicato de Transporte Bávaro Punta Cana (Sitrabapu), el Sindicato De Transporte Higüey-Macao, Arena Gorda (Sitrahima) y el Sindicato de Transporte Higüey- Miches (Sitrahimi).

En relación a esto, el secretario de organización de Sitrabapu, Juan Alberto Martínez, dijo que ellos están colaborando 100 % desde el principio con Salud Pública, porque son una de las masas más afectadas por la situación de la pandemia.

Expuso que están colocando un comunicado para sus usuarios sepan que estarán solicitando la tarjeta de vacunación según establece la resolución no. 000048 del Ministerio de Salud Pública que establece la obligatoriedad de presentar la tarjeta de vacunación para ingresar a espacios cerrados de uso colectivo y para utilizar el transporte de uso público.

Argumentó que hay personas que, por motivos religiosos y su modo de pensar, que no se han vacunado ni tienen la tarjeta, por lo que, han tomado como medida, colocar un centro de vacunación.

En relación a que no están solicitando la tarjeta a los pasajeros, explicó que como institución tienen un personal bastante amplio y se les puede escapar a veces de las manos, pero dijo que ellos están dispuestos a aplicar sanciones a quienes incumplan la medida.

De su lado, Fidel Darío Cedano, presidente del Sindicato De Transporte Higüey-Macao, Arena Gorda (Sitrahima), expresó que ellos no están aplicando esa resolución 100%, pero que la mayoría de los choferes y cobradores tienen sus tarjetas.

Apuntó que están realizando un levantamiento del personal que no está vacunado para llamarlos a aplicarse las vacunas y de no aplicarse estas, esperar la orden sus superiores para cancelar al personal que este renuente.

“Ahora, en cuento a los usuarios, no hay una seguridad todavía de que sea obligatorio exigirla; estamos esperando orden de los superiores nuestros para que, las medidas que se vayan aplicar, aplicarlas también”, manifestó.

Aseguró que no han recibido instrucciones de Salud Pública, que las informaciones que han obtenido ha sido vía las redes sociales.

En el plano comercial, se pudo constatar que las tiendas y mueblerías no están cumpliendo las medidas. Sin embargo, los grandes supermercados s. Tanto Jumbo como Iberia estaban solicitando la tarjeta de vacunación y la cédula de identidad. No obstante, en Multiplaza La Sirena no solicitaban ni la tarjeta de vacunación y ni la cédula para entrar y en relación a los establecimientos comerciales que operan dentro de esta, solo los bancos exigieron a sus clientes el cumplimiento de la medida.

En el sector público, en los lugares recorridos se observó que no se solicitó la tarjeta de vacunación y la cédula. Estos fueron la Fiscalía, la Junta central Electoral y Edeeste. Empero, en la Oficialía Civil fue exigido el cumpliendo de las medidas y no se le permitió la entra a las personas que carecían de la tarjeta de vacunación.