PrEP, la pastilla que evita el contagio del VIH con más del 90 % de efectividad

“PrEP no es para personas que ya tienen VIH sino para aquellas que no lo tienen y se han realizado una prueba que sea negativa”, enfatizó el epidemiólogo Robert Paulino, del Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN).

El uso de este medicamento preventivo, es para personas que no tienen VIH. La eficacia de PrEP se potencializa más aún cuando se utilizan otras medidas de prevención como los preservativos.

Población con VIH

De acuerdo a la oficina de las Naciones Unidas para el VIH/SIDA (Onusida), para el 2017 en el República Dominicana 67 mil personas vivían con VIH, de esta cantidad, 50 mil están diagnosticadas, mientras que unas 17 mil no sabe que tiene el virus.

• Te has inyectado drogas, compartido agujas, o has estado bajo tratamiento por uso de drogas en los últimos 6 meses.

• Tuviste recientemente otra ITS (como clamidia, gonorrea o sífilis).

• Mantienes sexo anal o vaginal con muchas parejas, especialmente si no utilizas condones regularmente.

• No usas condones frecuentemente.

Según explicó el epidemiólogo del COIN, Robert Paulino, el tratamiento consiste en la administración de fármacos antirretrovirales (mismos que se utilizan en el tratamiento para la infección por VIH), en personas que podrían tener algún contacto de riesgo y que se han realizado una prueba de VIH que demuestren que son negativos para la infección. La PrEP es una estrategia de prevención para evitar la proliferación de la enfermedad y debe ser utilizada con el seguimiento clínico adecuado.

PrEP puede causar algunos efectos secundarios como náuseas, pérdida de apetito o dolores de cabeza. Estos usualmente mejoran con el tiempo, una vez que tu cuerpo se acostumbra al fármaco. Pero la mayoría de las personas no experimentan ningún.

“El PrEP no es una panacea, no es la solución a la eliminación del VIH, la solución es que las personas que tienen el virus sean diagnosticados y se tomen sus medicamentos para este se vuelva indetectable y no puedan contagiar a otras personas”, enfatizó el doctor Rosario.

Dijo que el uso de este medicamento preventivo solo es efectivo para evitar el contagio de VIH, por lo que es necesario el uso de preservativos para evitar otras enfermedades de transmisión sexual.