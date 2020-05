Presidente del Colegio Médico Dominicano deplora trato al sistema de salud dominicano

“Mientras en otros países reconocen el esfuerzo del sector salud, en este lo que hacen es que lo aplastan. ¿Cómo es posible que los que están en la primera línea de trabajo, hoy no se les haya pagado su salario?”, cuestiona Suero.

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CDM), Waldo Ariel Suero, precisó hoy que el sistema de salud dominicano es aplastado por las autoridades, debido que hasta la fecha ese sector no ha percibido el pago de su salario y en muchos casos no se les ha entregado el incentivo ofrecido por el gobierno a mediados de marzo.

“Hemos hablado con él (Chupany) muchas veces y a última hora lo que ha decidido es romper el dialogo con el CDM y la agrupación médica porque no tiene respuesta a las demandas”, afirmó.

Con relación a las denuncias realizadas en el Hospital Salvador Bienvenido Gautier por falta de pruebas rápidas y personal médico, Suero indicó que esa situación se debe a la incapacidad del gobierno para resolver los problemas sanitarios en el país.

“En este país no hay salud. Esto es un caos. Aquí se maltrata al personal. ¿Cómo es que en este hospital no aparece una prueba PCR, que en una unidad de cuidados intensivos un paciente con un insuficiencia cardíaca y sospecha de COVID-19 no pueda tener acceso a una prueba, infectando a otros enfermos y al personal médico”, señaló el dirigente de salud.