$!Principales centros de vacunación contra el COVID-19 de DN culminaron aplicación de segunda dosis

Entre tanto, la jornada del jueves en el CMD se realizó con una cantidad de personas muy reducida, por lo que el encargado del proceso, Moisés Figuereo, exhortó a las personas que aún no han recibido la segunda dosis a acudir a este centro.

“Hemos vacunado no solo personas que pertenecen a la comunidad universitaria, sino de todo el país, incluyendo personas que vienen de otros centros educativos porque también le estamos dando apoyo al Minerd, a todas las delegaciones que están viniendo en autobuses del Minerd. En el caso de hoy estamos recibiendo de los colegios privados”, indicó el decano de la facultad de Economía, Alexis Martínez.

Estarán aplicando la vacuna hasta las 2:30 pm a todo el que acuda, aunque no se haya puesto la primera vacuna en ese centro.

Señaló que el segundo control se realiza en el registro, donde se vuelve a verificar que le corresponde la segunda dosis, que se le colocó en este centro y que fue la Sinovac.

D’ Angelo indicó que luego del registro pasan a la sala de vacunación, donde se revisa una vez más la tarjeta, que en ese punto debe contar con un sello de la institución que indica que la persona a vacunar ha pasado los procesos previamente mencionados.

“Si la tarjeta de vacunación no está sellada no vacunamos, porque significa que no pasó por esos controles”, dijo.

De igual forma, en la UASD el proceso de verificación fue riguroso con varios filtros de identificación antes de la administración de la vacuna.

Situación COVID-19

El Ministerio de Salud Pública reportó nueve muertes por COVID-19 este jueves, con lo que se eleva a 3,378 los fallecidos por la enfermedad. De las muertes, tres ocurrieron en las últimas 24 horas. La tasa de letalidad es de 1.32% y la tasa de positividad en el último mes es de 9.98%.

El boletín 385 registró 1,094 nuevos casos de COVID-19 y también 11,116 muestras procesadas. En total, han sido procesadas 1,336,261 pruebas, mediante las cuales han sido descartados 1,080,230 casos y fueron registrados 256,031 contagios. 215,405 personas se han recuperado de la enfermedad y 37,248 casos continúan activos.

El 20 % de las camas COVID-19 están ocupadas y también están en uso el 33 % de las camas de unidades de cuidados intensivos.