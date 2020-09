Problemas de tiroides, una condición que va más allá de la afección física

Los que sufren de hipertiroidismo son personas sumamente activas, siempre tienen calor, disminuyen el peso o no engorda, con frecuencia tienen diarrea o evacuaciones flojas y también pueden perder el pelo.

Esta es la petición que hace Julieta (nombre ficticio), quien lucha desde hace seis años con el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Esta condición no solo afecta su salud física sino también la emocional.

“ Los pacientes con problemas de tiroides necesitamos de mucho apoyo de nuestros seres queridos . Que entiendan que hay días que estamos irritados y que no queremos que nadie nos moleste. Sé que puede ser difícil, tanto en lo personal como en lo laboral, pero la comprensión, la empatía y el respeto a veces son claves para que no nos sintamos como que somos problemáticos ”.

Julieta, que ha padecido de ambos problemas de tiroides, indicó que no permite que esta enfermedad la limite, sin embargo, los cambios de humor, el estar triste o molesta sin razón, y el tener que llorar para drenar energías negativas, son solo alguna de las cosas más difícil con las que tiene que lidiar.

“Inicié desde el 2013 a tener problemas con el tiroides, para el 2017 se me diagnosticó con hipertiroidismo. Me di cuenta porque desarrollé un bocio, mis ojos se brotaron, mis manos me temblaban, tenía problemas de sudoración, agotamiento físico, problemas emocionales, dolor muscular y tenía taquicardia”, narró Julieta.

La joven, que es periodista multimedia, destaca que las mujeres que sufren tanto de hipo como hipertiroidismo tienen problemas con el peso.

“Un día podemos estar muy delgadas y otro obesa. Cada quien tiene su batalla, y es bueno que dejemos siempre estar cuestionando sobre el peso o cuándo tendrán hijos. Cada mujer con problemas de tiroides está viviendo una batalla constante con sus propios estándares de belleza y los de la sociedad”, afirma.

Tratamiento

Julieta detalló que para tratar los síntomas del hipotiroidismo, en marzo de este año recibió yodo radiactivo y desde julio está padeciendo hipotiroidismo, debido a que ahora se trata de regular la producción hormonas.

“Ahora los síntomas son diferentes: van desde caída excesiva del pelo, problemas con el sueño, aumento de peso, estreñimiento y cambios emocionales”.

Los medicamentos que Julieta ha tomado para controlar la enfermedad han variado. Anteriormente consumía una dosis de ocho pastillas de Tapel al día, hasta que bajó a dos pastillas por día.