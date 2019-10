$!Productores demandan políticas adecuadas que garanticen medicamentos paliativos

La industria farmacéutica local promueve una campaña para que se creen políticas públicas que garanticen el acceso a medicamentos y cuidados paliativos y alivio de dolor, a pacientes necesitados, bajo la premisa de que se podría mejorar la calidad de vida de muchos enfermos.

De esa manera, la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) comparte los testimonios de personas que padecen de dolor crónico, cáncer, diabetes, hipertensión, deficiencias renales y artritis reumatoide, entre otros cuadros clínicos delicados que se manifiestan a causa de esas enfermedades, así como de pacientes post quirúrgicos que enfrentan dolor moderado o severo, que aseguran no disponen de tratamientos paliativos.

Según ARAFP, hay estudios que demuestran que en la actualidad los servicios de salud en el país no ofrecen programas limitados para el cuidado de este tipo de cuadros y eso les hace enfrentar grandes desafíos en lo relacionado al tratamiento del dolor crónico, una realidad que ubica a la República Dominicana como uno de los países en América Latina y el Caribe con esa precariedades.

Asimismo, Bethania Martínez, presidenta de la Asociación Dominicana del Dolor y Cuidados Paliativos, sostuvo que las molestias que provocan esas dolencias dificultan el desempeño personal y profesional de las personas. Además, atentan contra la calidad de vida de los paciente y suman limitaciones de acceso y barreras económicas que obstaculizan el correcto acceso a medicamentos necesarios.

ARAFP señala que en República Dominicana, solo 1,317 farmacias se encuentran habilitadas para la comercialización de medicamentos para el dolor y que en la mayoría de los hogares existe una persona que padece o ha padecido dolor crónico.

“Esto presenta una limitante ya que solo 1,317 farmacias cuentan con el certificado de Inscripción de Drogas Controladas Clase B; 678 localizadas en Santo Domingo y 183 en Santiago. En otras palabras, el 65% de las farmacias habilitadas se encuentran en dos ciudades del país. Esta realidad dificulta el tratamiento de pacientes en zonas alejadas y rurales”, dice la industria farmacéutica, a través de un comunicado de prensa.

“Parte del desconocimiento de las autoridades se manifiesta en los actuales obstáculos que enfrentan los pacientes de cuidados paliativos en el acceso a medicamentos de la primera línea de manejo de dolor (opioides), los cuales desde principios de año se encuentran en la lista de fármacos controlados”, agregan.

Otro dato sobre el que llama la atención es el que en el país se estima que menos de 300 médicos cuentan con el talonario de receta controlada.

Uno de los testimonios a los que acuden los farmacéuticos para argumentar su demanda es el de una mujer de 28 años, quien padece de la enfermedad que se denomina mixta del tejido conectivo, quien dijo: “llevar adelante la batalla contra mi enfermedad ahora me trae mayores desafíos. Además de los fuertes dolores que me impiden llevar una vida normal, me enfrento a un sistema de salud que no entiende mis necesidades. Desde enero de este año ya no tengo el acceso al analgésico con el cual me he venido tratando mi enfermedad. Dado que los médicos del hospital donde me atiendo no emiten la receta especial que me da acceso a este medicamento, ahora tengo que buscar atención privada, lo cual me significa costos que no están al alcance de mis recursos. Esto hace que por momento no tenga acceso al remedio y tenga que aguantar estos terribles dolores”.