$!Pruebas COVID-19 que dan resultados en minutos para ser implementadas en todo el mundo

En un triunfo de una iniciativa global para obtener medicamentos y vacunas vitales para combatir el virus, se proporcionarán 120 millones de pruebas rápidas de antígenos de dos compañías a países de ingresos bajos y medianos.



El director de la OMS lo calificó como un hito importante.



Las largas brechas entre la realización de una prueba y la recepción de un resultado han obstaculizado los intentos de muchos países de controlar la propagación del coronavirus.



En algunos países con altas tasas de infección, incluidos India y México, los expertos han dicho que las bajas tasas de pruebas ocultan la verdadera propagación de sus brotes.

La "nueva prueba, altamente portátil y fácil de usar" proporcionará resultados en 15-30 minutos en lugar de horas o días, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.



Las pruebas rápidas de antígenos aprobadas por la OMS son más rápidas y fáciles, así como más baratas, y podrían utilizarse para la detección en escuelas, universidades y lugares de trabajo. Los países que pueden permitírselo podrían realizar un cribado de forma más general. Si bien las pruebas no detectarán todos los casos, podrían permitir la identificación de muchas personas infecciosas antes de que presenten síntomas y entren en cuarentena.



Los fabricantes de medicamentos Abbott y SD Biosensor representadas por Lambda Diagnosticos en Republica Dominicana, han acordado con la organización benéfica Bill y Melinda Gates Foundation producir 120 millones de las pruebas, explicó el Dr. Tedros.

El acuerdo cubre 133 países, incluidos muchos de América Latina, que actualmente es la región más afectada por la pandemia en términos de tasas de mortalidad e infección.

"Esta es una adición vital a su capacidad de prueba y especialmente importante en áreas de alta transmisión", agregó el Dr. Tedros.

"Esto permitirá la expansión de las pruebas, particularmente en áreas de difícil acceso que no tienen instalaciones de laboratorio o suficientes trabajadores de salud capacitados para realizar las pruebas", dijo.



Catharina Boehme, directora ejecutiva de la fundación sin fines de lucro Foundation for Innovative New Diagnostics (Find), un actor clave en la iniciativa, dijo que habían realizado pedidos al por mayor para las pruebas rápidamente para que los países de ingresos bajos y medianos no salieran perdiendo. la lucha mundial por las pruebas rápidas, como lo hicieron cuando salieron las pruebas de PCR. “Vemos que la presión de la oferta aumenta rápidamente. Por eso necesitamos esta garantía de volumen. Necesitábamos asegurar volúmenes para los países de ingresos bajos y medios, antes de que todos los demás países realicen sus pedidos y las poblaciones pobres vuelvan a perder.



Las empresas afirman que sus pruebas tienen una precisión del 97%, pero que se encuentran en condiciones óptimas. Find pone su sensibilidad entre el 80% y el 90% en condiciones del mundo real. Eso recogería la mayoría de las infecciones. Actualmente, existen relativamente pocas pruebas en la mayoría de los países de ingresos bajos y medios. Mientras que América del Norte evalúa a 395 personas por cada 100.000 habitantes diariamente y Europa prueba a 243, África prueba a menos de 16, y la mayoría de ellas se encuentran en Marruecos, Kenia y Senegal.



Hay pruebas rápidas de antígenos disponibles para la venta en línea, pero estas son las primeras en cumplir con las especificaciones de la OMS y algunas pruebas se han quedado cortas. España tuvo que devolver dos lotes de pruebas rápidas que compró a empresas sin licencia en China en marzo, porque se dijo que eran defectuosas.



“Para nosotros, el mensaje se trata de una colaboración sin precedentes. Realmente somos capaces de mostrar lo que se puede lograr cuando el mundo y los principales socios de salud global se unen con una prioridad compartida ".