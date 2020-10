$!Pruebas COVID-19 que dan resultados en minutos para ser implementadas en todo el mundo

“Esto permitirá la expansión de las pruebas, particularmente en áreas de difícil acceso que no tienen instalaciones de laboratorio o suficientes trabajadores de salud capacitados para realizar las pruebas”, dijo.

Si bien las pruebas no detectarán todos los casos, podrían permitir la identificación de muchas personas infecciosas antes de que presenten síntomas y entren en cuarentena.

Catharina Boehme, directora ejecutiva de la fundación sin fines de lucro Foundation for Innovative New Diagnostics (Find), un actor clave en la iniciativa, dijo que habían realizado pedidos al por mayor para las pruebas rápidamente para que los países de ingresos bajos y medianos no salieran perdiendo. La lucha mundial por las pruebas rápidas, como lo hicieron cuando salieron las pruebas de PCR.

“Vemos que la presión de la oferta aumenta rápidamente. Por eso necesitamos esta garantía de volumen. Necesitábamos asegurar volúmenes para los países de ingresos bajos y medios, antes de que todos los demás países realicen sus pedidos y las poblaciones pobres vuelvan a perder”, indicó.

Las empresas afirman que sus pruebas tienen una precisión del 97%, pero que se encuentran en condiciones óptimas. Find pone su sensibilidad entre el 80% y el 90% en condiciones del mundo real. Eso recogería la mayoría de las infecciones.

Actualmente, existen relativamente pocas pruebas en la mayoría de los países de ingresos bajos y medios. Mientras que América del Norte evalúa a 395 personas por cada 100.000 habitantes diariamente y Europa prueba a 243, África prueba a menos de 16, y la mayoría de ellas se encuentran en Marruecos, Kenia y Senegal.

Hay pruebas rápidas de antígenos disponibles para la venta en línea, pero estas son las primeras en cumplir con las especificaciones de la OMS y algunas pruebas se han quedado cortas. España tuvo que devolver dos lotes de pruebas rápidas que compró a empresas sin licencia en China en marzo, porque se dijo que eran defectuosas.

“Para nosotros, el mensaje se trata de una colaboración sin precedentes. Realmente somos capaces de mostrar lo que se puede lograr cuando el mundo y los principales socios de salud global se unen con una prioridad compartida “.

Fuente: BBC. News Y the Guardians